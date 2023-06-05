"Новая почта" открыла первое отделение в Чехии
Чехия стала четвертой страной ЕС, где появились отделения Nova Post, до этого компания открыла отделения в Польше, Литве и Молдове
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании отметили, что теперь украинцы в Чехии могут легко отправлять вещи домой, в Украину, и быстро получать от родных посылки, документы и даже грузы. Отделение Nova Post заработало в Праге по адресу Pod Višňovkou 1664/29 и ежедневно принимает документы, посылки и грузы весом до 1000 кг для отправки и получения.
Фото: novaposhta.ua
"Мы имеем экспертизу в скорости доставки, многолетний опыт в кроссбординговых услугах и новейшие разработки для клиентов. Мы доставим в Чехию любые товары со всего мира в кратчайшие сроки. А также облегчим выход чешских компаний на украинский потребительский рынок, где их ждут более 30 млн клиентов. Уже в этом году мы откроем дополнительные отделения Nova Post в Праге и Брно и инвестируем в развитие компании в Чехии 3 млн чешских крон", - прокомментировал открытие совладелец группы компаний Новая почта Вячеслав Климов.
Временный поверенный в делах Украины в Чехии Виталий Усатый присутствовал на открытии и первым отправил в Украину поздравительную открытку.
Отделения открыты для клиентов ежедневно. Срок доставки – от 5 рабочих дней.
Стоимость доставки из Украины в Чехию:
· документы – 250 грн;
· посылки до 2 кг – 400 грн;
· посылки до 10 кг – 600 грн;
· посылки до 30 кг – 1200 грн;
· грузы от 31 кг до 1000 кг – 40 грн за 1 кг веса.
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