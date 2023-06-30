Новая почта открыла первое отделение в Берлине

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Берлине отделение Nova Post работает по адресу Charlottenstraße 79/80, 10117.

частные клиенты и бизнес могут получать и отправлять посылки до 100 кг. Отделение открыто с понедельника по субботу.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Алексей Макеев стал почетным гостем

на открытии и первым отправил в Украину поздравительную открытку.



Стоимость доставки из Украины в Германию:

посылки до 1 кг – 250 грн

посылки до 2 кг – 400 грн

посылки до 10 кг – 600 грн

посылки до 30 кг – 1200 грн.

Напоминаем, что Новая почта уже работает в Польше, Литве, Чехии, Молдове и Румынии .