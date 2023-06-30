Новая почта открыла первое отделение в Берлине
Германия стала пятой страной ЕС, где появилось отделение Nova Post. Доставка от 5 дней. До конца года компания планирует открыть свои отделения еще в Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене и Кельне
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Берлине отделение Nova Post работает по адресу Charlottenstraße 79/80, 10117.
частные клиенты и бизнес могут получать и отправлять посылки до 100 кг. Отделение открыто с понедельника по субботу.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в ФРГ Алексей Макеев стал почетным гостем
на открытии и первым отправил в Украину поздравительную открытку.
Стоимость доставки из Украины в Германию:
- посылки до 1 кг – 250 грн
- посылки до 2 кг – 400 грн
- посылки до 10 кг – 600 грн
- посылки до 30 кг – 1200 грн.
Напоминаем, что Новая почта уже работает в Польше, Литве, Чехии, Молдове и Румынии .
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