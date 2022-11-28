Новая почта открыла отделение в Гданьске и Вроцлаве
С 28 ноября Новая почта открыла отделение еще в двух польских городах, в частности в Гданьске и Вроцлаве
Об этом информирует пресслужба Новой почты.
"С сегодняшнего дня украинцам в Гданьске и Вроцлаве доступны услуги Новой почты", - говорится в сообщении.
Адреса новых отделений:
- Вроцлав: ул. Trzebnicka 50/1A, 50-231, цифровой адрес 1/50
- Гданьск: ul.Rakoczego 30, 80-171, цифровой адрес 1/80
В Польше Nova Post открыла уже 10 отделений – в Варшаве, Кракове, Жешуве, Познани, Гданьске и Вроцлаве.
"В каждом из них работают украинцы, которые могут обслуживать как украинский, так и польский языки", - добавляют в пресс-службе.
В отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получение посылок из Украины до 30 кг. Оплатить услуги можно наличными или картой. Срок доставки составляет от 5 дней.
До конца текущего года почта планирует открыть еще 7 отделений в Польше.
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