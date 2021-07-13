Новая почта начала вакцинацию сотрудников

Об этом сообщила пресс-служба Новой почты.



"В компании Новая почта стартовала вакцинация сотрудников. Любой сотрудник компании, независимо от должности, может получить прививки как работники критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.



Отмечается, что вакцинация будет проходить под наблюдением собственной эпидемиологической службы компании в специально оборудованных медицинских кабинетах в офисах и терминалах Новой почты.



Так, по информации компании, групповые прививки работников уже прошли в Запорожье, Полтаве, Сумах, Одессе, Киеве, Черновцах, Ровно, Днепре, Хмельницком и Кропивницком.



По словам главного врача-эпидемиолога Новой почты Ирины Кобилевськои, в компании работает более 30 тыс. сотрудников, большая часть которых контактирует с большим количеством людей.



"Мы уже больше года предпринимаем необходимые меры, чтобы минимизировать распространение вируса - использование медицинских масок и антисептиков, дезинфекция помещений, проведения температурного скрининга и соблюдения социальной дистанции. С помощью вакцинации мы планируем усилить защиту наших сотрудников, чтобы они чувствовали себя в безопасности каждый день, приходя на работу ", - цитирует пресс-служба слова Кобилевськой.



Отмечается, что сотрудники компании, которые прививаются группами более 50 человек, получают вакцину производства Pfizer / BioNTech в помещениях Новой почты.

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