"Новая почта" начала использовать роботов для сортировки посылок

Об этом сообщает пресс-служба компании.



"Новая почта" рассказала, что компания начала использовать разные виды роботов в зависимости от веса посылки. Так, в зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используют робот-train, который состоит из двух секций.



"Работник выкладывает посылку на работа, который отвозит ее к сканеру и перемещает в бокс, отвечающий за определенное географическое направление. Работают работы на специальной платформе с монорельсом, которая одновременно служит их зарядкой. Использование таких роботов позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок вдвое. В настоящее время работают 272 таких робота", - отметили в компании.



Для сортировки отправок до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. Они получили такое название, потому что могут вращаться вокруг своей оси.



Роботы уже используют в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки.

Напомним, "Новая почта" планирует ввести беспилотную доставку между городами-миллионниками с 2022 года.