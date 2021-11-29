"Новая почта" начала использовать роботов для сортировки посылок
"Новая почта" использует роботов на 20 объектах в зонах грузовых и мелких отправлений, до конца года они появятся еще в 10 сортировочных центрах
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Новая почта" рассказала, что компания начала использовать разные виды роботов в зависимости от веса посылки. Так, в зонах сортировки мелких отправлений (до 2 кг) используют робот-train, который состоит из двух секций.
"Работник выкладывает посылку на работа, который отвозит ее к сканеру и перемещает в бокс, отвечающий за определенное географическое направление. Работают работы на специальной платформе с монорельсом, которая одновременно служит их зарядкой. Использование таких роботов позволило увеличить производительность сортировки мелких посылок вдвое. В настоящее время работают 272 таких робота", - отметили в компании.
Для сортировки отправок до 30 кг используются роботы-пируэты украинской компании Deus Robots. Они получили такое название, потому что могут вращаться вокруг своей оси.
Роботы уже используют в депо Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Борисполя, Мелитополя, Покровска, Новомосковска, Старобельска, Коростеня, Стрыя, Самбора, Ковеля, Стоянки.
- Напомним, "Новая почта" планирует ввести беспилотную доставку между городами-миллионниками с 2022 года.
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