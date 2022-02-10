"Новая почта" начала доставлять посылки из онлайн-магазинов Испании и Франции

Об этом сообщает пресс- служба компании.



Для покупок необходимо зарегистрироваться в NP Shopping. В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках. После этого необходимо выбирать интернет-магазин, заказать товар онлайн, а в строке доставки указать полученный через NP Shopping адрес.



После заказа в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать номер для отслеживания посылки, полученный в интернет-магазине, и выбрать любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.



В компании отмечают, что стоимость доставки заказа зависит от веса посылки: 0-1 кг – от $5, 1-5 кг – от $4; 5-30 кг – от $3,5.



Для заказа через сайт NP Shopping уже доступны онлайн-магазины из девяти стран: США, Италии, Турции, Китая, Великобритании, Германии, Польши, Франции и Испании.

Напомним, компания по доставке "Новая почта" в 2022 году планирует наладить беспилотную доставку посылок между городами-миллионниками.