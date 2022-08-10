Новая почта ищет подрядчиков для ремонта отделений по всей стране
Новая почта начинает проект реновации отделений по всей Украине, как почтовых, так и грузовых, чтобы дать возможность украинскому бизнесу работать во время войны и повысить комфорт для своих клиентов
В первую очередь ремонт будет проводиться в отделениях, которые были повреждены из-за военных действий и нуждающихся в восстановлении из-за влияния времени.
"Новая почта всегда заботится об удобстве и высоком уровне сервиса для своих клиентов, даже во время войны. Для нас важно, чтобы отделения компании были удобными и безопасными для каждого - мам с маленькими детьми, пожилых людей и т.д. Сейчас мы приглашаем к сотрудничеству строительных партнеров , чтобы привести в порядок внешний и внутренний вид отделений. Предпочтение отдадим украинским компаниям, чтобы дать возможность украинскому бизнесу работать и вместе поддерживать экономику", - говорит Ярослав Соловьев, директор по развитию сети Новой почты.
Все отделения будут приведены к единому виду – открытое пространство, чтобы все процессы мог видеть клиент. Кроме того, все отремонтированные отделения будут иметь одинаковый цвет стен, пол и металлопластиковые окна и двери.
Участвовать в тендере могут компании, работающие на рынке более 1 года, имеющие положительный опыт работы с такими проектами. К тому же, будущие партнеры должны иметь квалификацию в проведении разноплановых видов работ и иметь достаточное количество работников, чтобы уложиться в определенный срок.
Больше информации об условиях участия в тендере Новой почты можно получить по ссылке .
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