Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В компании отмечают, что жители городов и сел, оказавшихся в зоне техногенной катастрофы из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, нуждаются в срочной помощи. Тысячи взрослых, детей и пожилых людей потеряли все: у них нет жилья, одежды, белья, обуви, средств гигиены.

"Новая почта" доставит бесплатно гуманитарную помощь пострадавшим. Каждый желающий может принести необходимые вещи, лекарства или продукты длительного хранения в ближайшее отделение, а мы упаковаем и доставим за свой счет", - говорится в сообщении.

Партнеры акции из БФ "Онуки" составили список самых необходимых вещей, в которых нуждаются жители:

продукты быстрого приготовления, продукты длительного хранения исключительно в заводской упаковке;

детское питание для новорожденных 02 лет и памперсы;

средства гигиены (бытовой и личной);

вода в пластиковых бутылках на 1 л или 1,5 л исключительно в заводской упаковке;

корм для животных;

постельное белье, одеяла, подушки, полотенца;

лекарство;

резиновые сапоги и перчатки;

мотопомпы.

Также компания сообщила алгоритм, как отправить посылку с помощью пострадавших: