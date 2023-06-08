"Новая почта" и БФ "Онуки" запустили бесплатную доставку помощи пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
Новая почта вместе с БФ Внуки запустили сбор и бесплатную доставку пособий для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
В компании отмечают, что жители городов и сел, оказавшихся в зоне техногенной катастрофы из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, нуждаются в срочной помощи. Тысячи взрослых, детей и пожилых людей потеряли все: у них нет жилья, одежды, белья, обуви, средств гигиены.
"Новая почта" доставит бесплатно гуманитарную помощь пострадавшим. Каждый желающий может принести необходимые вещи, лекарства или продукты длительного хранения в ближайшее отделение, а мы упаковаем и доставим за свой счет", - говорится в сообщении.
Партнеры акции из БФ "Онуки" составили список самых необходимых вещей, в которых нуждаются жители:
- продукты быстрого приготовления, продукты длительного хранения исключительно в заводской упаковке;
- детское питание для новорожденных 02 лет и памперсы;
- средства гигиены (бытовой и личной);
- вода в пластиковых бутылках на 1 л или 1,5 л исключительно в заводской упаковке;
- корм для животных;
- постельное белье, одеяла, подушки, полотенца;
- лекарство;
- резиновые сапоги и перчатки;
- мотопомпы.
Также компания сообщила алгоритм, как отправить посылку с помощью пострадавших:
- Принесите вещи в ближайшее отделение;
- Передайте помощь оператору;
- Получателем укажите БФ "Онуки" и укажите, что отправка на счет получателя.
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