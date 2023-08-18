Для этого нужно:

- заполнить форму по ссылке ;

- указать для какого подразделения доставка;

– получить промокод. Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

В компании отметили, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним – до 1000 кг.

Программа "Гуманитарная почта Украины" действует с 2014 года. За это время Новая почта доставила

за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой

разовой помощи Новой почты уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.