Новая почта бесплатно доставляет посылки для военных. Как получить промокод
Почти у каждого украинца есть друзья, родные или близкие, воюющие на передовой. Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться каждый желающий
Для этого нужно:
- заполнить форму по ссылке ;
- указать для какого подразделения доставка;
– получить промокод. Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.
В компании отметили, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним – до 1000 кг.
Программа "Гуманитарная почта Украины" действует с 2014 года. За это время Новая почта доставила
за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой
разовой помощи Новой почты уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.
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