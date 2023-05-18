Новая петиция к президенту о защите культурного пространства стремительно набирает поддержку
Общественность собирает подписи под петицией к президенту с требованием подписать Закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции государства-агрессора
Петицию уже поддержали, в частности Оксана Забужко, Марьяна Савка, Андрей Курков, Тамара Ореха Зерня, Вахтанг Кипиани, Ирма Витовская, Владимир Вятрович, Валерий Пекарь, Анна Гопко, Антон Мартынов и другие интеллектуалы и публичные лица. Призывы подписать петицию распространили также крупнейшие украинские издательства - "Ранок", "Фолио", "Виват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", сеть книжных магазинов "Книголенд" и книжный магазин "Є". Уже за первый день обращение набрало более 30% из необходимых 25.000 подписей.
Сообщения активно распространяются в социальных сетях с призывом к президенту подписать Закон. “Эта война – прежде всего война за идентичность. Издательская продукция агрессора – это тоже оккупация! Поддержите петицию к президенту с призывом подписать закон о запрете ввоза и распространения российских книг и распространите этот призыв любым удобным способом”, - говорится в обращении.
Еще в июне прошлого года парламент принял книжный закон 306 голосами и передал на подпись президенту. Однако до сих пор документ не подписан. Издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт продолжает свободно продаваться в Украине, подрывая информационную безопасность государства и экономические основы украинского книгоиздания.
Настоящий Закон, разработанный совместно представителями гражданского общества, издательского сообщества и власти:
- запрещает импорт и распространение издательской продукции из России и Беларуси;
- предусматривает издание книг в Украине на языке оригинала или в переводе на украинский язык, языки ЕС или коренных народов Украины;
- перекрывает возможности ввоза изданий антиукраинского содержания.
Подписать и поддержать петицию можно тут: https://petition.president.gov.ua/petition/193132
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