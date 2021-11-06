Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новая партия "Украинцы" победила на местных выборах в Карловке

Новая партия "Украинцы" победила на местных выборах в Карловке

6 ноября, 2021 суббота
20:43
Украинцы

Лидером избирательной гонки на внеочередных местных выборах в горсовет в Карловской ОТО на Полтавщине стала новая политическая сила "Украинцы", сообщает сайт dsnews.ua

Согласно окончательным данным ТИК, партия "Украинцы" получила более 25% голосов. Эта цифра вдвое превышает количество голосов избирателей, которое собрали ближайшие преследователи - "Батькивщина" (11,83%), "Доверие" (11,52%) и АЮУ (10,97%). "Украинцы" оставили далеко позади многих основных фигурантов украинского политикума - "За будущее" (7,91%), ОПЗЖ (5,17%), "Европейская Солидарность" (2,22%), "Слугу народа" (1,48) %). Следовательно, партия "Украинцы" уверенно заявила о появлении нового серьезного игрока на политической сцене нашего государства.

Из 16 партий, заявивших об участии в местных выборах в Карловке, 5-процентный барьер преодолели только 7. Партию "Украинцы" будут представлять в горсовете 7 депутатов — все карловчане, прекрасно осведомленные о проблемах и потенциале развития региона, и готовы сделать будущее общины лучше. Карловский городской центр политической партии "Украинцы" возглавил Андрей Дуленко — юрист, глава Совета арбитражных управляющих Полтавской области.

"Доверие избирателей - самый ценный ресурс политической силы. Поэтому благодарны карловчанам за поддержку. Вместе мы сможем превратить нашу общину в оазу благосостояния. Мы уже открыли Центр развития Карловки, чтобы каждый житель общины мог стать соавтором стратегии ее развития. В этом заключается основная идея партии". Украинцы" — разрешить украинцам самим стать властью", — прокомментировал результаты выборов отныне депутат горсовета и, вероятно, его секретарь Андрей Дуленко.





"Украинцы" - всеукраинская политическая партия нового формата, внедряющая идеи финансовой децентрализации до уровня налогоплательщиков. Партия была зарегистрирована в январе 2021 года и сейчас имеет 15 ячеек в разных регионах. "Украинцы" позиционируют себя как партию налогоплательщиков — то есть всех украинцев, которые наполняют бюджеты разных уровней расходами по своим заработкам, а потому и имеют право их распределять. Партия объединила бизнесменов, работников, юристов, общественных активистов — новое поколение людей действия, стремящихся к качественным изменениям экономических и социальных условий жизни и знающих, как их воплотить. "Украинцы" - партия самих украинцев, которая будет работать именно для украинцев.

"Для партии "Украинцы" победа на этих местных выборах — очень важна и показательна. Мы заявили о себе и сделали первый шаг к предстоящим выборам по всей стране. Уверены, что община способна самостоятельно формировать и развивать пространство, в котором живет, стать экономически самодостаточной. Мы хотим продемонстрировать это в Карловке, и в дальнейшем наработанный опыт масштабировать для всех украинских городов и общин", - подытожил лидер партии "Украинцы" Андрей Палкин, глава Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель.

Читайте также:
Сергій Шаптала
5 ноября, 2021 пятница
Генштаб ВСУ: На использовании "Байракторов" на Донбассе не остановимся
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
4 ноября, 2021 четверг
Промоутер спрогнозировал финал битвы Усика, Фьюри и Джошуа за "трон" в хевивейте
Ірина Геращенко
5 ноября, 2021 пятница
От "зеленых человечков" до "зеленых чудиков". Рада не смогла лишить Геращенко права участвовать в пяти заседаниях парламента
Киев
+10
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.04
    Покупка 26.04
    Продажа 26.29
  • EUR
    Покупка 29.95
    Продажа 30.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
6 ноября
22:01
"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами
21:53
Энергоатом
Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол
21:43
Эксклюзив
Информации для напряжения украино-венгерских отношений становится все больше, - эксперт
21:31
Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
21:06
"Наследник" Ломаченко победил россиянина в финале и принес Украине золото ЧМ по боксу
20:45
"Барселона" не удержала преимущество в три мяча над "Сельтой" в чемпионате Испании
20:18
Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
19:55
Украинский футболист отдал победный пас в матче чемпионата Италии
19:30
В Грузии под тюрьмой, где содержится Саакашвили, началась акция протеста
19:07
В Украине действует уникальная инклюзивная политика по отношению к нацменьшинствам, - эксперт
18:56
"Ворскла" в меньшинстве победила "Динамо" в чемпионате Украины
18:35
электроэнергиия
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
18:16
Шевченко станет тренером старейшего итальянского клуба, - СМИ
17:49
В результате взрыва бензовоза погибли почти сто человек в Сьерра-Леоне
17:22
6 ноября на фронте: оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
17:01
"Сити" победил "Юнайтед" в манчестерском дерби в АПЛ
16:48
Эксклюзив
Путин и Зеленский
Встреча Путин с Зеленским невозможна: президент Украины не самоубийца, – Яковенко
16:45
Эксклюзив
Создание проблем с языковым вопросом и перевод его в политическую плоскость совершенно неуместно
16:22
В ночь на воскресенье не будут работать приложение и портал "Дия"
16:01
"Мариуполь" в меньшинстве победил "Минай" в чемпионате Украины
15:45
Эксклюзив
Должна быть политика повышения уровня образования в горных территориях - Гриневич
15:35
В Германии беженец набросился с ножом на людей в поезде, есть пострадавшие
15:12
"Барселона" назначила новым главным тренером легенду клуба
14:49
Оккупанты по ночам воруют из Херсонеса краснокнижные деревья. Не рубят, а выкапывают и вывозят
14:33
В Запорожье будут делать вакцинацию возле храмов ВТО
14:22
Пассажир поезда "Москва-Адлер" открыл огонь по российским силовикам
14:00
Лукашенко предоставит "коридор" для танковых колонн, собранных Путиным против Украины, - журналист
13:43
Мазари-Шариф
В Афганистане расстреляли защитницу прав женщин
13:18
200 срочников-пограничников приняли присягу на верность Украине
13:00
На Полтавщине мужчина травмировал чайником 3-летнего сына сожительницы
12:47
Ефим Звягильский
На 88 году жизни не стало экс-премьера Ефима Звягильского
12:42
USAID будет поддерживать в Украине повышение уверенности и укрепление общественного доверия
12:14
Винница, ул. 600-летия, 17, ТРЦ "МегаМолл"
В Виннице пьяный гражданин РФ сбросил с торгового центра флаг Украины
11:53
Вооруженные Сили Украины
5 ноября на фронте: со стороны россиян – 8 обстрелов, со стороны украинцев – раненый
11:25
Посольство Нидерландов пристальнее присмотрелось к двум областям Украины
11:01
Коронавирус в Украине
Пандемия COVID в Украине: за сутки – 25 тыс. случаев, 5 тыс. госпитализированных. Больше всего заражений в Днепре, Киеве, Одессе, Харькове, Львове
10:40
Петр Порошенко
"Вопросы национальной безопасности должны объединять государство". Порошенко объяснил, что нужно делать из-за эскалации на границах Украины
10:20
"Слава солдату Красной армии!": Кива стал на колени перед памятником Ватутину и расстрелял портреты Бандеры и Шухевича
10:00
Белорусские киберпартизаны узнали телефоны всех сотрудников МВД Лукашенко
09:36
Astroworld
На музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек. Есть раненые
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV