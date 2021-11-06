Новая партия "Украинцы" победила на местных выборах в Карловке

Согласно окончательным данным ТИК, партия "Украинцы" получила более 25% голосов. Эта цифра вдвое превышает количество голосов избирателей, которое собрали ближайшие преследователи - "Батькивщина" (11,83%), "Доверие" (11,52%) и АЮУ (10,97%). "Украинцы" оставили далеко позади многих основных фигурантов украинского политикума - "За будущее" (7,91%), ОПЗЖ (5,17%), "Европейская Солидарность" (2,22%), "Слугу народа" (1,48) %). Следовательно, партия "Украинцы" уверенно заявила о появлении нового серьезного игрока на политической сцене нашего государства.

Из 16 партий, заявивших об участии в местных выборах в Карловке, 5-процентный барьер преодолели только 7. Партию "Украинцы" будут представлять в горсовете 7 депутатов — все карловчане, прекрасно осведомленные о проблемах и потенциале развития региона, и готовы сделать будущее общины лучше. Карловский городской центр политической партии "Украинцы" возглавил Андрей Дуленко — юрист, глава Совета арбитражных управляющих Полтавской области.

"Доверие избирателей - самый ценный ресурс политической силы. Поэтому благодарны карловчанам за поддержку. Вместе мы сможем превратить нашу общину в оазу благосостояния. Мы уже открыли Центр развития Карловки, чтобы каждый житель общины мог стать соавтором стратегии ее развития. В этом заключается основная идея партии". Украинцы" — разрешить украинцам самим стать властью", — прокомментировал результаты выборов отныне депутат горсовета и, вероятно, его секретарь Андрей Дуленко.













"Украинцы" - всеукраинская политическая партия нового формата, внедряющая идеи финансовой децентрализации до уровня налогоплательщиков. Партия была зарегистрирована в январе 2021 года и сейчас имеет 15 ячеек в разных регионах. "Украинцы" позиционируют себя как партию налогоплательщиков — то есть всех украинцев, которые наполняют бюджеты разных уровней расходами по своим заработкам, а потому и имеют право их распределять. Партия объединила бизнесменов, работников, юристов, общественных активистов — новое поколение людей действия, стремящихся к качественным изменениям экономических и социальных условий жизни и знающих, как их воплотить. "Украинцы" - партия самих украинцев, которая будет работать именно для украинцев.

"Для партии "Украинцы" победа на этих местных выборах — очень важна и показательна. Мы заявили о себе и сделали первый шаг к предстоящим выборам по всей стране. Уверены, что община способна самостоятельно формировать и развивать пространство, в котором живет, стать экономически самодостаточной. Мы хотим продемонстрировать это в Карловке, и в дальнейшем наработанный опыт масштабировать для всех украинских городов и общин", - подытожил лидер партии "Украинцы" Андрей Палкин, глава Совета арбитражных управляющих Днепропетровской области, адвокат и общественный деятель.