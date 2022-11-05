Новая партия "шахедов" прибыла в Москву на иранском самолете, - Bild

Об этом сообщает издание Bild .

Так, 3 ноября утром из Тегерана вылетел транспортный самолет Ил-76, который в тот же день около полудня приземлился в российском аэропорту "Внуково". На двух фотографиях из анонимных источников видно, как в ангар из самолета вывозят поддоны с большими ящиками.

Отмечают, что самолет, на котором в Москву прибыл груз, принадлежит частной иранской авиакомпании Pouya Air, которая до 2012 года называлась Yas Air. Она сменила название после того, как попала в санкционный список США. Американское министерство финансов утверждает, что самолеты этой компании транспортируют незаконные грузы.

Военный эксперт издания Юлиан Репке считает, что на самолете Ил-76 в Россию прибыла новая партия дронов-камикадзе Shahed-136. Именно их россияне активно используют в войне против Украины.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны-камикадзе.