Новая партия РСЗО M270 от Британии прибыла в Украину
В Украину прибыла партия РСЗО M270 от Великобритании, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 80 километров
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли больше РСЗО M270. Спасибо министру обороны Бену Уоллесу и всему британскому народу! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело будет использовать это "пополнение" на поле боя", – написал он.
Резников не уточнил, о каком количестве систем идет речь. Также он добавил, что в скором времени на фронт прибудут и "другие подарки".
Известно, что система M270 может поражать цели на расстоянии около 80 километров. Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.
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