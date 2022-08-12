Новая партия РСЗО M270 от Британии прибыла в Украину

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли больше РСЗО M270. Спасибо министру обороны Бену Уоллесу и всему британскому народу! Ваша поддержка удивительна и так важна для Украины. Наша украинская армия умело будет использовать это "пополнение" на поле боя", – написал он.

Резников не уточнил, о каком количестве систем идет речь. Также он добавил, что в скором времени на фронт прибудут и "другие подарки".

Известно, что система M270 может поражать цели на расстоянии около 80 километров. Министерство обороны Норвегии пообещало предоставить британцам три системы для замещения.

8 июля Бен Уоллес заверил, что без Джонсона политика Британии в поддержку Украины не изменится.

10 августа Бен Воллес подтвердил, что Лондон передаст Украине 3 дополнительных реактивных системы залпового огня в дополнение к тем трем, которые уже есть у Киева, а также "значительное" количество ракет к ним.

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