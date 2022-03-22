Новая партия оружия от США уже в пути в Украину, - Пентагон
В Вашингтоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась, однако еще не поступила в Украину.
Об этом сообщает CNN, передает Эспрессо.TV .
"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявил журналистам старший представитель Пентагона.
Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи – после того, как президент Владимир Зеленский обратился в Конгресс с просьбой о дополнительной помощи.
Другой чиновник администрации сообщил CNN, что планируется, что доставка оборудования началась в эти выходные, поэтому первые поступления должны поступить уже в ближайшие несколько дней.
"Отгрузки, безусловно, начались", - сказал чиновник, а не фактическое прибытие помощи.
Как отмечается, эти грузы будут иметь решающее значение для обороны Украины от российского давления, поскольку будут включать комплексы ПВО. Также Украина впервые получает 100 дронов-камикадзе Switchblade.
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