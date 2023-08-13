Об этом сообщает Наталья Диденко.

Так, 14 августа в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет +27...+33 °C.

Антициклон, по имени Lotte, обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду. Лишь севернее атмосферный фронт немного зацепит завтра небольшими дождями Волынь.

Какая погода ожидается в столице

В Киеве неделя начнется также солнечно и жарко. Температура воздуха достигнет +30 °C.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в течение недели показатели термометра будут только повышаться.