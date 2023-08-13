Новая неделя в Украине начнется с сухой и солнечной погоды: прогноз от синоптика Наталки Диденко
В Украине понедельник, 14 августа, пройдет с теплой и солнечной погодой почти во всех областях - будет дождь лишь на северо-западе
Об этом сообщает Наталья Диденко.
Так, 14 августа в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет +27...+33 °C.
Антициклон, по имени Lotte, обусловит сухую солнечную погоду практически повсюду. Лишь севернее атмосферный фронт немного зацепит завтра небольшими дождями Волынь.
Какая погода ожидается в столице
В Киеве неделя начнется также солнечно и жарко. Температура воздуха достигнет +30 °C.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в течение недели показатели термометра будут только повышаться.
- 13 августа синоптик Наталья Диденко прогнозировала сухую и комфортную погоду без дождей по всей территории Украины. Зато со следующей недели в регионы должна вернуться жара.
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