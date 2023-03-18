Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Новая моГилизация в РФ. Все снова завершится всероссийским переполохом
OPINION

Новая моГилизация в РФ. Все снова завершится всероссийским переполохом

Орест Сохар
18 мартa, 2023 суббота
08:00
Мнение

Фюрер доверил судьбу войны "Димон-алкогному". Теперь бизнес будет откупаться от власти не только деньгами

Русня шутит, что принять русского мужика таким, какой он есть, может только военкомат. Женщины сдавали своих мужчин в последнее время чаще, чем стеклотару. Но за год до президентских выборов кремль вынужден приостановить эту услугу, поскольку оказалось, что избиратель капризный и готов отдать за фюрера только свой голос, но не душу.

Имитация переизбрания Путина в очередной бункерный срок состоится 17 марта 2024 года. У фюрера две задачи:

  1. Не продуть войну в старье, для чего нужно могилизовать чуть ли не до миллиона единиц потенциального пушечного мяса.
  2. Не профукать поддержку "глубинного народа"... Зачем следует избежать этой самой могилизации: как оказалось, основная часть электората готова участвовать в "священной войне", по большей части сидя на диване.

Лучшие "фанерные маршалы" и паркетные патриоты кремля думают, как соединить теплое с горячим. Варианты есть.

Реагировать "на безудержную угрозу от НАТО" Шойгу собирается увеличением армии с 1,15 до 1,5 млн прежде контрактников.

Реагировать "на безудержную угрозу от НАТО" Шойгу собирается увеличением армии с 1,15 до 1,5 млн. В первую очередь контрактников

Вы будете смеяться, но будете искать т.н. "контрактники" поставлены "Димон-алкогном", официально признаны пьяница и заместитель председателя Совета безопасности. Ему приказано найти 400 тыс. "легионеров", и, судя по всему, до конца текущего года.

Вербовать "легионеров" через систему трудового рабства. Димон будет спускать разнарядки в регионы, а губернаторы будут осчастливлять предприятия. Схема виртуозная: от военкома можно спрятаться, а вот от начальника цеха или бухгалтера никак. Вчера с бизнеса и заводов брали преимущественно деньгами, теперь живыми душами.

Схема виртуозная: от военкома можно спрятаться, а вот от начальника цеха или бухгалтера никак. Вчера с бизнеса и заводов брали преимущественно деньгами, а теперь живыми душами

Вторая схема предполагает расширение количества призывников. Для этого просто поднимается верхняя планка призывного возраста с 27 до 30 лет и, магия, никакой внеплановой мобилизации. Формально повышается с 18 до 21 и возраст начала призыва. Но хитрость состоит в том, что "30" будет уже сразу, для перехода с 18 до 21 года устанавливается длительный переходный период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему на Московии обсуждают перенос столицы

Сейчас в мордоре массово клонируется опыт ППК "Вагнер", но смарт-модель.

На многих предприятиях создаются легальные силовые подразделения, которые привлекают военных под зарплату $5 тыс. Этим промышляют как состоятельные предприятия типа "Газпрома", так и мелкие государственные структуры региональных уровней.

Кстати, на фоне перспективности кейсов найма в мордоре, звезда Пригожина и "Вагнера" угасает. Ему не дают вербовать новых "зеков", перекрыли безлимит в вооружениях, а потому повар Путина решил пойти в политику. Может, дай Бог, и на президентские выборы пойдет.

Русская действительно нуждается в свежем мясе. В среднем ежемесячно становятся "ну очень хорошими" более 20 тыс. россиян. По меньшей мере, столько же превращаются в "полухороших", то есть получают ранения, становясь непригодными для последующей службы. Это примерно минус 450 тыс. личного состава в год. Эти утраты нужно восполнить.

Русская действительно нуждается в свежем мясе. В среднем ежемесячно становятся "ну очень хорошими" более 20 тыс. россиян. По меньшей мере, столько же превращаются в "полухороших", то есть получают ранения, становясь непригодными для последующей службы. Это примерно минус 450 тыс. личного состава в год

Читайте также: "Байден 5-го поколения" или Как Белый Дом "корректирует" дату украинской победы

Мордор уже проводил немало экспериментов с форматами отлова будущих "денацификаторов", но все они завершались провалом. И добровольческие жены, и многочисленные НДС, и известная чмобилизация. Теперь представьте, как может сложиться все, когда за дело берется бравый пьяница Медведев.

Сколько реально удастся "забрить" новоявленных путинских коммандос, пока неизвестно. Скажу, что орки физически не способны одеть, разместить, вооружить такое количество защитников "русских скреп". Даже могилизация 300 тыс. "великороссов" завершилась скандалами, ржавыми автоматами и расположением в палатках. То есть все снова завершится всероссийским переполохом.

Поэтому результат ожидается один: вся та активность проводится для психологического бункерного успокоения, которое по "освобождению братского народа" теперь еще будет имитировать демократию в собственной стране. Вот только кому и что он стремится доказать?

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Дмитрий Медведев
мобилизация
война с Россией
потери окуппантов
Читайте также:
17 мартa, 2023 пятница
"Европейская Солидарность" приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ
Зоя Казанжи
Автор Зоя Казанжи
16 мартa, 2023 четверг
История о фамилии, или Кого считать украинцами
Тайсон Ф'юрі
16 мартa, 2023 четверг
Тренер Тайсона объяснил, почему Фьюри отказался от реванша с Усиком
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.99
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
18 мартa
08:32
За сутки ВСУ ликвидировали 880 россиян, 14 БПЛА, 5 танков и 2 РСЗО
08:22
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
08:15
Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к стычкам с полицией
08:02
Обзор
Чем отличается британский танк Challenger 2 и когда он приедет в ВСУ
07:49
Дональд Трамп
Экс-президент США Трамп и его семья скрыли подарки от глав других стран более чем на $290 тыс., - палата представителей
07:27
Правоохранители расследуют 16 тыс. случаев незаконного вывоза детей, - глава СБУ
07:07
За сутки РФ нанесла по Украине 34 авиаудара, 11 из них — беспилотниками, а ВСУ отразили более 100 вражеских атак
06:48
Майя Санду
Молдова никогда не будет на стороне убийц, - Санду о поддержке Украины
06:27
Начало процесса привлечения к ответственности - Боррель об ордере на арест Путина
06:18
Экс-главу "Мотор Сичи" Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья
05:58
Ночью РФ обстреляла жилой комплекс в Запорожье ракетами С-300: люди не пострадали
05:33
Вучич отказался пообещать, что Сербия не будет вводить санкции против России, - ISW
05:06
Байден путин
Решение суда об ордере на арест Путина оправдано – это "очень сильная позиция": Байден
04:40
Путин и Си Цзиньпин
ISW прогнозирует о чем в Москве будут говорить Си Цзиньпин и Путин
04:12
МН17
Дело MH17: Нидерланды и Австралия смогли одкрить дело против России в ICAO
03:44
В ночь на 18 марта ПВО уничтожило в небе над Украиной 11 из 16 "Шахедов"
03:16
В ООН представили отчет о грубых нарушениях прав человека в Беларуси
02:48
США до сентября планируют предоставить Украине гуманитарную и бюджетную поддержку на $7,4 млрд.
02:20
Великобритания и Канада отреагировали на решение об ордере на арест Путина
01:49
Залужный и Резников обсудили с США ситуацию на фронте и потребности украинской армии
01:39
Обновлено
В Киевской области сработало ПВО: уничтожены все "шахеды", которые запустил враг
01:21
Обновлено
ООН
Совбез ООН отверг провокацию РФ и отказал в выступлении "омбудсмена ДНР"
00:53
В Москве силовики ворвались в два бара: владельцев подозревают в финансировании ВСУ
00:15
Оккупанты ударили дронами по критической инфраструктуре на Днепропетровщине, в Новомосковске прогремели взрывы
2023, пятница
17 мартa
23:40
Умер Лэнс Реддик - актер, снимавшийся у "Джон Уик" и CSI
23:34
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Только два направления наступления РФ имеют динамику, а на юге есть признаки контрнаступления ВСУ: военные итоги недели
23:03
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 марта
23:01
Эксклюзив
Путин и Си Цзиньпин
После решения суда в Гааге Си Цзиньпину труднее будет работать с Путиным, - эксперт-международник Семиволос
22:43
Эксклюзив
Си Цзиньпин пытается помочь Путину, но боится реакции Запада, - американский дипломат Хербст
22:30
Женская сборная Украины победила Венгрию и впервые в истории вышла в финал ЧЕ по футзалу
22:15
Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии, гранатометов и минометов
21:54
У звезды "Парка Юрского периода" Сэма Нила диагностировали рак крови
21:22
санкции против рф
Обучали ВСУ: РФ ввела санкции против британских военных инструкторов
21:01
Обзор
Ордер на арест Путина и реакция РФ, лидер Китая едет в Москву, Зеленский против выхода из Бахмута. Мировые СМИ об Украине 17 марта
21:00
Зеленский об ордере на арест Путина: у дела есть реальная перспектива, с этого решения начнется историческая ответственность
20:18
Обновлено
"Великий день для жертв преступлений РФ" и "заслуженная слава для Путина": реакции на решение МУС выдать ордер на арест главы Кремля
20:12
Эксклюзив
Путина превратили в политический труп, а для него это как физическая смерть, - юрист об ордере на арест президента РФ
20:10
В промзоне Бахмута пограничники уничтожили группу вагнеровцев
20:08
OPINION
Казус Линекера
20:00
Обзор
Победные новости 387-го дня войны: 13 истребителей от Словакии и ордер на арест Путина
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV