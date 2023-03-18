Русня шутит, что принять русского мужика таким, какой он есть, может только военкомат. Женщины сдавали своих мужчин в последнее время чаще, чем стеклотару. Но за год до президентских выборов кремль вынужден приостановить эту услугу, поскольку оказалось, что избиратель капризный и готов отдать за фюрера только свой голос, но не душу.

Имитация переизбрания Путина в очередной бункерный срок состоится 17 марта 2024 года. У фюрера две задачи:

Не продуть войну в старье, для чего нужно могилизовать чуть ли не до миллиона единиц потенциального пушечного мяса. Не профукать поддержку "глубинного народа"... Зачем следует избежать этой самой могилизации: как оказалось, основная часть электората готова участвовать в "священной войне", по большей части сидя на диване.

Лучшие "фанерные маршалы" и паркетные патриоты кремля думают, как соединить теплое с горячим. Варианты есть.

Реагировать "на безудержную угрозу от НАТО" Шойгу собирается увеличением армии с 1,15 до 1,5 млн прежде контрактников.

Реагировать "на безудержную угрозу от НАТО" Шойгу собирается увеличением армии с 1,15 до 1,5 млн. В первую очередь контрактников

Вы будете смеяться, но будете искать т.н. "контрактники" поставлены "Димон-алкогном", официально признаны пьяница и заместитель председателя Совета безопасности. Ему приказано найти 400 тыс. "легионеров", и, судя по всему, до конца текущего года.

Вербовать "легионеров" через систему трудового рабства. Димон будет спускать разнарядки в регионы, а губернаторы будут осчастливлять предприятия. Схема виртуозная: от военкома можно спрятаться, а вот от начальника цеха или бухгалтера никак. Вчера с бизнеса и заводов брали преимущественно деньгами, теперь живыми душами.

Схема виртуозная: от военкома можно спрятаться, а вот от начальника цеха или бухгалтера никак. Вчера с бизнеса и заводов брали преимущественно деньгами, а теперь живыми душами

Вторая схема предполагает расширение количества призывников. Для этого просто поднимается верхняя планка призывного возраста с 27 до 30 лет и, магия, никакой внеплановой мобилизации. Формально повышается с 18 до 21 и возраст начала призыва. Но хитрость состоит в том, что "30" будет уже сразу, для перехода с 18 до 21 года устанавливается длительный переходный период.

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Сейчас в мордоре массово клонируется опыт ППК "Вагнер", но смарт-модель.

На многих предприятиях создаются легальные силовые подразделения, которые привлекают военных под зарплату $5 тыс. Этим промышляют как состоятельные предприятия типа "Газпрома", так и мелкие государственные структуры региональных уровней.

Кстати, на фоне перспективности кейсов найма в мордоре, звезда Пригожина и "Вагнера" угасает. Ему не дают вербовать новых "зеков", перекрыли безлимит в вооружениях, а потому повар Путина решил пойти в политику. Может, дай Бог, и на президентские выборы пойдет.

Русская действительно нуждается в свежем мясе. В среднем ежемесячно становятся "ну очень хорошими" более 20 тыс. россиян. По меньшей мере, столько же превращаются в "полухороших", то есть получают ранения, становясь непригодными для последующей службы. Это примерно минус 450 тыс. личного состава в год. Эти утраты нужно восполнить.

Русская действительно нуждается в свежем мясе. В среднем ежемесячно становятся "ну очень хорошими" более 20 тыс. россиян. По меньшей мере, столько же превращаются в "полухороших", то есть получают ранения, становясь непригодными для последующей службы. Это примерно минус 450 тыс. личного состава в год

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Мордор уже проводил немало экспериментов с форматами отлова будущих "денацификаторов", но все они завершались провалом. И добровольческие жены, и многочисленные НДС, и известная чмобилизация. Теперь представьте, как может сложиться все, когда за дело берется бравый пьяница Медведев.

Сколько реально удастся "забрить" новоявленных путинских коммандос, пока неизвестно. Скажу, что орки физически не способны одеть, разместить, вооружить такое количество защитников "русских скреп". Даже могилизация 300 тыс. "великороссов" завершилась скандалами, ржавыми автоматами и расположением в палатках. То есть все снова завершится всероссийским переполохом.

Поэтому результат ожидается один: вся та активность проводится для психологического бункерного успокоения, которое по "освобождению братского народа" теперь еще будет имитировать демократию в собственной стране. Вот только кому и что он стремится доказать?

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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