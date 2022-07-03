Новая модель демократического мира не предполагает существование России как экономического игрока на международной арене, - дипломат Бессмертный
Роман Бессмертный рассказал, что президент США Джо Байден встретится с лидером Китая и руководством Саудовской Аравии, где будет решен целый ряд вопросов
Об этом он сказал в эфире программы "Студия Запад" на "Еспресо".
"Очевидно, что в центральной Азии, в азиатско-тихоокеанском регионе, индо-тихоокеанском регионе началось определение - с кем они? С цивилизованным миром, с европейским сообществом, с Большой семеркой, с НАТО, с США. Или с Россией или с Пекином? Эта дилемма решится в эти дни. После НАТО президент Байден встретится с лидерами Китая и руководством Саудовской Аравии, где будет решен целый ряд вопросов Если анализировать два трека – экономический и военно-политический, то идет обустройство демократического мира в новую экономическую модель, не предполагающую существования такого экономического игрока на международной арене, как Россия", - отметил Бессмертный.
Также дипломат отметил, что лидерские позиции в политике отношений и оценки Кремля занимает Вашингтон.
"Ориентир всего цивилизованного мира идет на Вашингтон. Решения, принятые НАТО, делают эти лидерские позиции безвозвратными. Решения, принимаемые ЕС, Большой семеркой, НАТО сохраняют этот вектор развития. И статус, и позиция России, и необходимая помощь Украине, по всем составляющим", - заметил Бессмертный.
- Страны Большой семерки договорились о введении новых санкций против России
- Президент Соединенных Штатов Америки будет помогать Украине столько, сколько потребуется. Также Байден заявил, что в этой войне Россия потерпит поражение.
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