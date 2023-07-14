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Обзор

Новая "Миссия невыполнима" или псевдостарый "Клуб чудес": кино на выходные

14 июля, 2023 пятница
18:43
Статьи

От самого грандиозного трюка в истории кино - реального прыжка 59-летнего Тома Круза на мотоцикле со скалы до путешествия в прошлое, в котором спасут только дружба и любовь

Вчера наводили с сыном порядок среди его книг. Пока сын совал книги туда-сюда, я развернула любимые рассказы о забавных муми-троллях самой знаменитой сказочницы Финляндии Туве Янсон. И наткнулась: "Муми-тролль сунул лапки в карманы, но солнечных очков там не оказалось, зато нашлось немного песка и белый округлый камешек. Муми-тролль сжал камешек в лапке. В его округлости словно притаилось лето, казалось, камешек еще даже сберегал тепло солнечных лучей". Эх!!! Не найду в карманах песка и белого округлого камешка, которые напоминают о море (на крайний случай к реке) и в этом году. Пока война – как-то не до того. Но несмотря на все, в эти выходные - как раз половина лета. Чтобы хоть немного создать летнее настроение "Еспресо" предлагает для просмотра на выходные традиционную подборку фильмов.

"Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая"

В кинотеатрах с 13 июля

Місія неможлива

Всемирно известная франшиза с неизменным Томом Крузом в роли супершпиона Итана Ганта, стартовавшая 27 лет назад - еще в 1996 году, снова имеет продолжение. Речь о седьмой ленте этой франшизы, которую зритель успел полюбить не столько за содержание (потому что оно на самом деле традиционно не очень замысловатое - герой борется с происками злодеев за спасение мира), как за динамичность, масштабные сцены и их эффектность, за головокружительные гонки на мотоциклах. В конце концов, за главного героя всех "Миссий" Тома Круза, который практически все каскадерские трюки выполнил лично: в первой "Миссии", когда ему было 34 года, или теперь, когда на момент съемок (а автором сценария и режиссером седьмого фильма франшизы стал Кристофер МакКуорри) ему исполнилось уже 59. Реальный прыжок не юного Тома Круза с парашютом на мотоцикле со скалы и сами авторы и критики уже назвали самым грандиозным таким трюком в истории кино.

Актер, который имеет лицензию пилота и часто садится за штурвал своего самолета, который любит спортивные авто и байки, совершил более 500 прыжков с парашютом и более 10 000 прыжков на мотоцикле, в этой ленте еще раз свидетельствует: возможности человека на самом деле значительно большие, чем он может считать.

Когда-нибудь, когда нас всех уже не будет, и Тома Круза тоже, кто-то из поклонников кино может спросить другого словами из великолепной военной драмы "Последний самурай", где Круз тоже исполнил главную роль: "А расскажи мне, как он умер". И другой, более осведомленный, ответит продолжением цитаты: "Я лучше расскажу тебе, как он жил…" В частности, о том, как мальчишка, очень комплексовавший по поводу своей внешности из-за кривых зубов и дислексии (нарушения, при котором трудно читать и писать) и мечтавший о профессии священника, был в скором времени признан самым красивым мужчиной на земле. А еще стал троекратным обладателем премии "Золотой глобус" и неоднократным номинантом на "Оскар".

В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Пом Клементьев, Гейли Этвелл, Ванесса Кирби

"Медовый месяц"

В кинотеатрах с 13 июля

Медовий місяць

Комедия авторства кинематографистов Великобритании и Италии под руководством британского режиссера и сценариста Дина Крейга, возможно, не является эпохальной и не держит бога за бороду ни по сюжету, ни по творческим находкам. Но свое предназначение смешить выполняет сполна.

Итак, "все, что могло пойти не так – идет не так. Именно этой фразой можно кратко описать события фильма. Адам и Сара тщательно планируют свою свадебную церемонию и путешествие после нее. Однако лучший друг жениха Баву на глазах у всех гостей свадьбы швырнул дорогое кольцо невесты в воду. Праздник испорчен, и Сара надеется, что хотя бы свадебным путешествием она сможет насладиться. Их с Адамом ждут незабываемые несколько дней в Венеции. Но и здесь Баву умудряется все испортить. Он едет вместе с молодоженами и не оставляет их самих ни на мгновение. Над всеми его странностями можно было бы посмеяться, если бы не проблемы с местным наркоторговцем Джорджио. Теперь под угрозой не только хорошее настроение молодоженов, но и их жизнь".

В главных ролях: Мария Бакалова, Асим Шаудри, Пико Александер, Лукас Браво, Эми Чорлтон

"Клуб чудес"

14 июля на Sony Pictures

Клуб чудес

Британско-ирландская комедия 2023 года режиссера Таддеуса О'Салливана о том, что самое большое чудо из всех чудес – человеческая связь. О потребности исповеди и о прощении, о слабости человека и одновременно о его силе, о многих вещах, о которых не говорим, но составляющих обычную человеческую жизнь. Критики оценили эту ленту очень высоко и не только учитывая звездный состав актеров.

А по сюжету фильм отсылает в 1967 год, когда три подруги всех возрастов из Дублина имеют общую мечту - поехать в паломнический тур в Люрд. Такой случай наконец выпадает. Но к этому туру присоединяется еще одна хорошо знакомая им женщина, долгое время прожившая в США. Все героини имеют свои тайны, раны и грехи. И залечить все это может только целебная сила любви и дружбы.

В главных ролях: Лопа Линни, Keти Бейтc, Meгги Cмит и Aджи O'Kейcі.

"Они клонировали Тайрона"

С 14 июля на Netflix

Вони клонували Тайрона

Американская научно-фантастическая комедия, снятая Джуэлем Тейлором. Для этого мужчину, что утвердился как сценарист, это первая попытка снять полнометражный фильм как режиссер. С одной стороны, фильм о таинственной эксплуатации, сосредоточен на преувеличении определенных общественных проблем. А с другой – научно-фантастическая сатирическая комедия, использующая элементы ужасов для развития сюжета.

Ряд жутких событий толкает морально неприглядное и странное трио (дилера, сутенера и проститутку) раскрыть правительственный сговор. Как им это удается, есть возможность убедиться лично.

В главных ролях: Джон Бойега, Тэйона Паррис, Джейми Фокс и Кифер Сазерленд.

"Опасная вечеринка" (2-й сезон)

С 12 июля на AppleTV+

Небезпечна вечірка

Первый сезон американского комедийного телесериала о загадочных убийствах, который создал Кристофер Миллер, зритель воспринял на ура. Каждый другой эпизод, реализуемый в другом кинематографическом стиле и с точки зрения другого персонажа, увлекал не только этим, но и тем, как создатели высмеивали стреотипы и выстраивали пути к разгадке. Во втором сезоне плюсы задумки стали только более выразительными. И без всякого намека на ощущение "долгограя". А значит, можно надеяться, что этот кинорассказ зайдет не хуже.

В центре сюжета – свадебная церемония, убийство и его расследование

В ролях Тиффани Геддиш, Сэм Ричардсон и др.

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