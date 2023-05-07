Новая миссия NASA и Rocket Lab готова к запуску, который будет вестись в прямом эфире

Об этом сообщает CNN.

Новая миссия предназначена для улучшения прогнозирования ураганов и готова к запуску непосредственно перед началом сезона атлантических ураганов. На севере Атлантики сезон ураганов длится с 1 июня по 30 ноября.

Миссия NASA включает созвездие кубсатов (англ. Cube Satelite – тип малых спутников для космических исследований) под названием TROPICS. Ожидается, что первые два кубсата стартуют с полуострова Махия (Новая Зеландия) на борту ракеты Rocket Lab Electron в течение двухчасового окна, которое открывается в воскресенье в 21:00 североамериканским восточным временем. Два дополнительных CubeSats будут запущены позже в мае.

Запуск этой первой миссии под названием "Ракета, как ураган" будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте NASA и Rocket Lab.

Итого четыре спутника, каждый из которых весит 12 фунтов и размером примерно с буханку хлеба, будут наблюдать за тропическими циклонами с низкой околоземной орбиты.

Когда все они выйдут на орбиту, крошечные спутники сформируют созвездие, которое будет проводить наблюдение чаще, чем нынешние спутники, работающие по мониторингу погоды.

Каждый кубсат будет вращаться на высоте около 340 миль (550 километров) над поверхностью Земли и будет осуществлять ежечасные наблюдения за осадками, температурой и влажностью тропических штормов. Современные спутники принимают подобные данные, но каждые шесть часов, что затрудняет измерение интенсивности штормов.

Более частые данные могут помочь ученым понять быстрые изменения, которые могут происходить во время шторма, влияя на его структуру и стабильность, а также помочь метеорологам улучшить свои модели предсказания и прогнозирования.