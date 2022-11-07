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Новая миссия МВФ начнет работу 11 ноября: глава НБУ рассказал, каких результатов ожидает

7 ноября, 2022 понедельник
16:54
Экономика МВФ

Вторая миссия Международного валютного фонда в Украине начнет работу 11 ноября

Об этом на брифинге 7 ноября сообщил глава Национального банка Андрей Пышный, передает " Радио Свобода ".

Он рассказал, что в Вене прошли "не буду говорить, что простые, но вполне конструктивные" дискуссии по важным для финансовой стабильности Украины вопросам.

"Окончательные договоренности будут сформулированы по результатам второй миссии, которая начнет работу 11 ноября, мы планируем, что она продлится до 17 ноября. Эти технические дискуссии в том числе при моем участии и участии министра финансов должны наработать общий контур мониторинговой программы, которая ляжет в основу плана действий Национального банка на ближайшие годы и станет основой, я надеюсь, программы расширенного финансирования, на которую команда Украины... рассчитывает при взаимодействии с коллегами с МВФ", – сказал Пышный.

Он назвал одним из приоритетов работы до конца года переговоры с Фондом, которые должны завершиться принятием решения правления МВФ об утверждении параметров мониторинговой программы.

"Мы надеемся, что декабрь в этом плане принесет положительные новости", – подчеркнул глава НБУ.

  • 13 октября Украине поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования от МВФ в рамках Rapid Financing Instrument (RFI).

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