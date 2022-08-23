Новая манипуляция от оккупантов: российские военные обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС
Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в telegram.
"Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара в последнее время имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций, а отходы содержат высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, который минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.
В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.
"Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
- 18 августа украинская разведка предупредила о возможных провокациях России на территории ЗАЭС.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о наличии условий для визита на ЗАЭС миссии МАГАТЭ и необходимости демилитаризации станции. Он призвал Россию не отсоединять ЗАЭС от электросетей Украины.
- 20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада , по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна.
- Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, сказала, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября.
- 21 августа сообщалось, что Россия через шантаж Запорожской атомной электростанцией хочет снизить темпы поставки оружия Украине и склонить украинские власти к переговорам.
- 22 августа Ольга Кошарная убеждена, что ядерного взрыва на Запорожской атомной электростанции не будет.
- 22 августа минометными обстрелами в Энергодаре был поврежден центральный тепловой пункт, погиб работник Запорожской атомной электростанции.
- 23 августа Энергоатом сообщил, что оккупанты стянули более 40 единиц военной техники на территорию Запорожской АЭС.
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