Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в telegram.

"Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара в последнее время имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что это места складирования золы, образующейся в процессе работы тепловых электростанций, а отходы содержат высокую концентрацию ядовитых веществ и уровень радиации, который минимум в 2,5 раза превышает естественный фон.

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.

"Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает на повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

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