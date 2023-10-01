Новая коалиция в Словакии: социал-демократическая партия "Глас" может отказаться от союза с пророссийской "Смер"

Об этом сообщает Dennikn.

"Мы встретились. У нас были четкие представления о том, как должна выглядеть Словакия", – сказал Фицо о создании коалиции с "Гласом" или "SNS".

"Глас" выразила неуверенность в желании создать коалицию со "Смерем", а также там хотят в партнеры партию "KDH", но не "SNS". "Глас" не исключает как партнера и партию "Прогрессивная Словакия", набравшую 17% голосов и оказавшуюся на втором месте после "Смер". Результаты выборов создали не только возможность коалиции со "Смер" и "SNS", но также со "Смер" и "KDH", или коалицию с "Прогрессивной Словакией", "KDH" и "SaS".

Глава партии "Глас" Петер Пеллегрини заявил, что поддерживает коммерческие контракты на производство оружия и боеприпасов словацкими заводами, потому что он считает важным сохранить рабочие места и "не решает, уйдет ли эта продукция в Украину или в другие страны". Он также подчеркнул, что о военной помощи Украине речь уже не идет, потому что у Словакии уже пустые склады. При этом если "Смер" хочет коалиции с "Гласом", ей придется скорректировать свои внешнеполитические позиции, потому что "Глас" хочет, чтобы Словакия была членом ЕС и НАТО.

Игорь Матович, глава партии "OĽANO" отметил, что его партия не будет проводить переговоры о будущей коалиции, потому что коалиция не может быть сформирована без партии "Глас", которую Матович считает "мафией".

Глава партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечко сказал, что хочет сделать все, чтобы Роберт Фицо не сформировал правительство.

Что известно о выборах в Словакии

9 апреля правоохранители в Словакии закрыли уголовное дело против лидера партии Smer-SD, экс-премьера Роберта Фицо за публикацию видео передачи Украине системы ПВО С-300.

Бывший словацкий премьер-министр, лидер оппозиции Роберт Фицо, чья партия претендует на победу на внеочередных парламентских выборах в Словакии в этом месяце, заявил, что хочет отменить военную и политическую поддержку Украины

27 сентября опросы показали, что Роберт Фицо, лидер партии Smer, выступивший против непоколебимой поддержки Украины Братиславой, может иметь преимущество на предстоящих парламентских выборах.

30 сентября 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, где одной из передовых партий стала "Смер" экс-премьера Роберта Фицо, имеющая пророссийскую ориентацию.

Согласно первым результатам экзит-поллов, лидировала проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечко.

Согласно результатам почти всех избирательных участков, которые подсчитаны по состоянию на утро 1 октября, на парламентских выборах в Словакии побеждает пророссийская партия Роберта Фицо "Смер".