Новая кибератака на госорганизации: хакеры рассылают вирус под видом писем о вакансиях в САП
Киберпреступники рассылают электронные письма с темой по поводу вакансий в специализированной прокуратуре, оборонной и военной сфере, но вложения в этих мейлах могут поразить гаджет
Об этом сообщил Госспецсвязи в телеграмме.
Как отметило ведомство, действующая при Госспецсвязи правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о рассылке новых опасных электронных писем.
Письма поступают с темой "Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании".
"Письма имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла "write.exe", – отметила Госспецсвязь.
Открытие этого вложения приведет к тому, что устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon, добавили в ведомстве.
Киберактивность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератак на Украину в апреле и марте.
- Напомним, в Госспецсвязи дали совет , что делать, если у вас украли телефон.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 35.59
-
EUR
Покупка 35.58Продажа 36.61
- Актуальное
- Важное