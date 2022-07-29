Новая Каховка, Чернобаевка, Олешки, Бриловка: депутат Херсонского облсовета рассказал об уничтожении оккупантов украинскими военными
В Херсонской области ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов, в частности, этой ночью ряд вражеских целей был уничтожен в Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках и Бриловцах
Об этом сообщил первый заместитель главы облсовета о работе ВСУ в Херсонской области Юрий Соболевский.
"ВСУ сегодня ночью "еще не начинали" на Херсонщине. В районе Новой Каховки - 2 цели и по одной цели в Чернобаевке, Олешках и Бриловке. В Бриловке получилось особенно круто. Уточняем данные о пострадавших мирных жителях, пока предварительно таких нет", – написал Юрий Соболевский.
- Напомним, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщил, что оккупанты закрывают полностью населенные пункты на въезд и выезд, останавливают общественный транспорт, чтобы проводить тотальные проверки людей
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