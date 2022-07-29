English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Новая Каховка, Чернобаевка, Олешки, Бриловка: депутат Херсонского облсовета рассказал об уничтожении оккупантов украинскими военными

Новая Каховка, Чернобаевка, Олешки, Бриловка: депутат Херсонского облсовета рассказал об уничтожении оккупантов украинскими военными

29 июля, 2022 пятница
14:40
война с Россией На фото гаубица М109А3

В Херсонской области ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов, в частности, этой ночью ряд вражеских целей был уничтожен в Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках и Бриловцах

Об этом сообщил первый заместитель главы облсовета о работе ВСУ в Херсонской области Юрий Соболевский.

"ВСУ сегодня ночью "еще не начинали" на Херсонщине. В районе Новой Каховки - 2 цели и по одной цели в Чернобаевке, Олешках и Бриловке. В Бриловке получилось особенно круто. Уточняем данные о пострадавших мирных жителях, пока предварительно таких нет", – написал Юрий Соболевский.

  • Напомним, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщил, что оккупанты закрывают полностью населенные пункты на въезд и выезд, останавливают общественный транспорт, чтобы проводить тотальные проверки людей

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Херсонщина
Новая Каховка
Читайте также:
Антон "Карий"
Автор Татьяна Яворськая
29 июля, 2022 пятница
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
Дональд Трамп
27 июля, 2022 среда
Трамп предупредил, что США рискуют повторить судьбу СССР
ядерна зброя рф ракета
28 июля, 2022 четверг
Россия может нанести ядерный удар по членам НАТО в Европе в случае приближения поражения или критической поддержки Украины, - Rand Corporation
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.46
  • EUR
    Покупка 39.75
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
29 июля
16:04
Bayraktar Байрактар
Турция не рассматривает предложение Путина по совместному производству "байрактаров", - управление оборонной промышленности
15:56
Глава МИД Словении Файон считает лучшим окончанием войны переговоры, а не победу Украины
15:42
На фото посетители центра
Украинский центр в Вильнюсе за месяц посетило 2 тыс. человек
15:41
Эксклюзив
Росавиация перестала залетать на территорию Украины, поэтому дистанционно атакует ракетами, - пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ
15:40
Эксклюзив
КПВВ "Оленевка"
В колониях Оленовки находятся более 10 тыс. мариупольцев, – советник городского головы Мариуполя Андрущенко
15:36
Обновлено
ДНР
Россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где держали украинских пленных, - Генштаб ВСУ
15:32
Судья Александр Тупицкий
Суд заочно арестовал экс-председателя КСУ Тупицкого, теперь можно организовать его экстрадицию из Австрии, - ГБР
15:27
В Харькове российские ракеты частично разрушили корпус Сельскохозяйственного университета
15:20
Северная Македония передаст Украине танки Т-72
15:15
Две трети НАТО ратифицировали протоколы о вступлении Швеции и Финляндии
15:14
В июле в Украине уровень безработицы достиг рекордных 35%, - НБУ
15:05
Какую медпомощь могут бесплатно получить за границей беременные украинки-беженки. Разъяснение Минздрава
14:53
Россияне депортировали 5600 украинских детей, - МВД
14:45
Зверь у ворот. Как реагировать на казни и пытки наших пленных
14:40
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
"Киношного" освобождения Херсонщины не будет": спикер ОК "Юг" Гуменюк рассказала о возможностях контрнаступления
14:40
Эксклюзив
Заявления россиян об уничтожении HIMARS баражирующими снарядами – это комично, - главный редактор Defense Express Катков
14:31
Майя Санду
В случае распространения агрессии РФ на территории Молдовы Кишинев обратится за помощью в Румынию, - Санду
14:24
Верховная Рада
Рада приняла закон об единовременной выплате военным
14:16
Обстрел Россией Кропивницкого: 9 госпитализированных в тяжелом состоянии, один – в очень тяжелом, остальные – средней тяжести
13:54
Эксклюзив
Путину не нужны европейские деньги. Его цель – восстановление СССР, ему плевать на деньги, - Портников
13:54
На фото порт "Черноморск"
Украина ожидает сигнала от партнеров для начала экспорта зерна, - Зеленский
13:53
Более 80% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 71% - вступление в НАТО, - опрос Киевского института социологии
13:49
Россияне обстреляли Славянск ракетами из "смерчей": ранен человек, повреждены дома и коммерческие заведения
13:41
Россия формирует вблизи Украины еще одну ударную группировку, - разведка
13:40
Глава минобороны Британии Уоллес поддержал кандидатуру Трасс на должность премьера страны
13:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Россия теряет инициативу в войне. У ВСУ есть возможности деоккупировать Юг Украины, - Портников
13:12
Утром оккупанты дважды обстреляли Сумщину из минометов
12:47
Консульство Болгарии временно прекращает работу в Екатеринбурге
12:47
Апелляционный суд Киева сократил приговор оккупанту Шишимарину, убившему гражданского на Сумщине
12:42
PR
Магазин посуды Лора – кладезь товаров для кухни, дома и быта
12:34
Госдепартамент США одобрил возможность продажи Германии истребителей F-35 и боеприпасов на $8,4 млрд, - Reuters
12:27
Обновлено
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Россияне ударили по Николаеву кассетными снарядами: количество раненых выросло до 13, еще 5 человек погибли
12:20
Буча
Пытали людей в Буче: четырем военным РФ сообщено о подозрении
12:15
Россияне обстреляли приграничье Черниговщины из артиллерии: повреждено админздание
11:53
Виктор Орбан
Венгрия планирует дополнительно закупить у России 700 млн кубометров газа
11:42
Украинские десантники показали, как уничтожили россиян, их батарею артиллерии, оружие и технику в Херсонской области
11:37
Путин может изменить стратегию из-за военных неудач России в Украине, - глава минобороны Британии Уоллес
11:18
Для очного обучения детей в школе либо в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие, - ОПУ
10:39
Эксклюзив
Герои Украины. "Ехали в одну сторону, дети нам махали руками, а когда возвращались, уже были обуглены тела": 22-летний офицер Антон Карий
10:25
Эксклюзив
После скрытой мобилизации в начале сентября россияне отправят новобранцев в ротацию, – советник министра МВД Денисенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV