Об этом сообщил первый заместитель главы облсовета о работе ВСУ в Херсонской области Юрий Соболевский.

"ВСУ сегодня ночью "еще не начинали" на Херсонщине. В районе Новой Каховки - 2 цели и по одной цели в Чернобаевке, Олешках и Бриловке. В Бриловке получилось особенно круто. Уточняем данные о пострадавших мирных жителях, пока предварительно таких нет", – написал Юрий Соболевский.

Напомним, первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщил, что оккупанты закрывают полностью населенные пункты на въезд и выезд, останавливают общественный транспорт, чтобы проводить тотальные проверки людей

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