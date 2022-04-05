Новая группа российских пропагандистов прибывает на ЗАЭС, - Энергоатом

Об этом сообщил Энергоатом в Телеграмме со ссылкой на слова своего главы Петра Котина.



"Это уже было на ЗАЭС... Прислали 14 российских пропагандистов, которые пытались взять интервью у украинского персонала, довольны ли они мероприятием российского десанта на ЗАЭС. Но ничего тогда не получилось – они сняли два видеосюжета со своими же цитатами, два фейка . Персонал посылает таких пропагандистов или просто ничего не отвечает", – рассказал Котин.



"Сейчас мы имеем информацию, что новая группа из 20 так называемых журналистов прибывает на ЗАЭС. Я думаю, что результат будет такой же", – добавил он.



Как указал Энергоатом, захват украинских АЭС оккупантам необходим для того, чтобы нанести Украине экономический ущерб, уничтожить важную инфраструктуру, остановить предприятия и заводы.



При этом на Чернобыльской АЭС нет ничего кроме радиоактивного материала, который можно использовать для так называемых грязных бомб. Российские солдаты могли испытать высокий уровень радиации, что тоже может быть причиной их ухода.



Оккупанты до сих пор держат под контролем Запорожскую АЭС, а ее персонал заставляют согласовывать с военными командирами захватчиков, ничего вообще не понимающих в атомной энергетике. Несмотря на вред для себя самих, кафиры нанесли разрушениям части объекта.



"Гарантировать безопасность ядерных объектов, когда там круглосуточно присутствуют посторонние люди - невозможно", - подчеркивает Энергоатом.

Напомним, оккупанты пытаются заселиться в соцобъектах ЗАЭС.

Российские войска захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта. Станцию штурмовала вражеская колонна, в составе которой было около 100 единиц техники. Во время штурма погибли три военнослужащих Национальной гвардии, еще двое получили ранения. В результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории атомной электростанции.

В настоящее время российские военные, захватившие ЗАЭС, используют территорию станции как свою военную базу.

По состоянию на 23 марта все четыре действующих АЭС Украины продолжают стабильно производить электрическую энергию, их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.