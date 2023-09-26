Новая функция каналов в WhatsApp будет недоступна для россиян
Мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp решил не запускать в России новую функцию каналов (WA Channels), как у Telegram, из-за угрозы блокирования
Об этом сообщает Гаджетонус.
Почти две недели мессенджер дает возможность любому желающему создать свой канал, однако не в России. Продукт не будет доступен для пользователей внутри РФ в ближайшее время, ведь роскомнадзор и госдума страны заявляли о возможности блокировки WhatsApp, если он будет иметь функции для массового распространения информации.
Роскомнадзор пытался предотвращать распространение так называемых вражеских каналов с "запретной информацией". Заместитель председателя комитета госдумы России по вопросам информационной политики Антон Горелкин также угрожал WhatsApp блокировкой.
Что предшествовало
Напомним, 13 сентября стало известно, что WhatsApp запускает каналы по аналогии с Telegram. В 150 странах уже можно воспользоваться новой функцией. Пользователи смогут найти каналы для подписки, которые будут автоматически сортироваться по их стране.
Впоследствии Россия высказала предложение о блокировании приложения на территории своей страны.
Новости WhatsApp
27 июля в приложение WhatsApp добавили функцию, позволяющую пользователям обмениваться видеосообщениями.
9 августа мессенджер представил новую функцию – общий доступ к экрану для улучшения качества видеозвонков на своей платформе.
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