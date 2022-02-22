10 членов Высшего совета правосудия уволились - ВСП перестала выполнять свои полномочия

Об этом сообщает пресс- служба ВСП.



В заявлении отмечают, что 8 февраля 2022 Этический совет - независимый орган, который оценивает на добродетель членов и кандидатов в ВСП, - начал оценки одновременно всех членов ВСП, кроме председателя Верховного Суда. По закону если совет отстранит хотя бы одного члена Высшего совета правосудия, то ВСП прекратит деятельность в связи с отсутствием кворума.



"Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия", - говорится в сообщении.



Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков написал в Facebook , что после этого события "начинается без преувеличения новая эра в украинском судопроизводстве".



"Очевидно, (члены ВСП, - ред.) посмотрели, как проходили вчера собеседования в Этическом совете с кандидатами на должности, и поняли. Остались члены Блажевска, Грищук, Салихов и Плахтий, которые считают, что пройдут Этическую без проблем. Увидим. К каждому из них у общества есть претензии, интересно будет посмотреть, как их оценят.



Он добавил, что теперь ВСП имеет 16 вакансий, которые будут заполнены именно через Этический совет.



"То самое, о котором вчера Путин жаловался, что в нем преимущество имеют независимые международные эксперты. Таким образом, даже в худшем случае ВСП обновится добродетельными членами на 16/21, что есть больше, чем на три четверти", - заметил Жернаков.



Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Документ по ВСП предусматривает создание в составе ВСП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей и создание Этического совета, в который входят трое представителей судей и трое международных экспертов.

В сентябре международные партнеры Украины подали в ВСП списки международных экспертов для избрания членов комиссий при ВСП и Высшей квалификационной комиссии судей.