Новая директор Довженко-центра в соцсетях предоставляет услуги гипноза за 1600 грн

Об этом сообщается в расследовании "Слидство.Инфо".

Издание рассказывает, что под постом-знакомством исполняющая обязанности директора "Довженко-центра" Юлия Каждан представляется как дипломированная специалистка в области лабораторной диагностики и клинической паразитологии, а также сертифицированная гипнотерапевт.

Журналисты издания позвонили Каждан и попытались записаться на сеанс. В ходе разговора они узнали, что сначала следует записаться на консультацию, которая стоит 1000 гривен, а уже потом на гипноз, за 1600 гривен.

"В ходе разговора женщина также рассказала, что имеет опыт работы в гипнотерапии около 20 лет. Деньги за онлайн-консультацию Юлия Каждан сказала перечислить на карточку. О консультации договорились на следующий день после беседы. Разговор с потенциальной клиенткой длился около 12 минут", - говорится в сообщении.

"Сллидство.инфо" сообщает, что сразу после этого разговора они позвонили Каждан с вопросом о назначении на должность главы "Довженко-центра", однако она заявила, что пока не может разговаривать. Оба разговора проходили на второй рабочий день в рабочее время руководителя Центра.

Через час после публикации расследования Юлия Каждан закрыла свои страницы в социальных сетях Instagram и Facebook.

Ранее "Слидство.Инфо" узнало, что новая глава Довженко-центра раньше занималась бухгалтерским учетом и основала кинологический центр, а к киноиндустрии не имеет никакого отношения.

В конце лета Государственное агентство Украины по кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В учреждении 17 августа отметили, что это де-факто означает ликвидацию национального киноархива.

18 августа Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало обсуждение с Кабмином и Госкино вопроса о сохранении целостности фильмофонда Национального центра Александра Довженко. 26 августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра.

Исполняющая обязанности директора Национального центра Александра Довженко Елена Гончарук заявила, что Украина, в случае реорганизации заведения, потеряет место в Международной федерации киноархивов.

2 ноября по результатам аудита Елена Гончарук была отстранена от должности и.о. гендиректора Довженко-Центра, эти обязанности будет выполнять профессиональный кризисный менеджер Юлия Каждан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb