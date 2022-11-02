Об этом она рассказала в старости в Instagram.

Даша Кацурина после развода с ресторатором Михаилом Кацуриным начала встречаться с певцом Владимиром Дантесом.

Ее бизнес в Украине не останавливается. Впрочем, во время очередной авиаатаки россиян, в частности авианалета иранских дронов, 1 ноября была уничтожена новая партия ее пуховиков на сумму более 1 млн грн.

Ресторатор и дизайнер Даша Кацурина, которая сейчас вместе с детьми живет в Варшаве, рассказала, что в результате очередной авиаатаки россиян ее бизнес понес немалые убытки.

1 ноября в результате авианалета иранских дронов на Полтавскую область сгорело отделение Новой почты №1 в городе Полтава. К счастью, обошлось без жертв. Однако там хранились пуховики из новой коллекции бренда Даши Кацуриной. Ущерб обошелся дизайнеру в 1 005 000 грн.

"Сегодня из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение Новой почты номер 1 в городе Полтава. Слава богу, жертв нет, - написала Кацурина. - Только минус 1 005 000 грн. Там ждали наши пуховики, они приехали с производства".

Она заметила, что у этой ситуации есть плюсы: дрон направлялся прямо на подстанцию, но его сбили. Потому он и упал на "Новую почту".

"Еще из плюсов: наша команда разработала план, тупо на настроении все это вывозим. Хотя по лицам и не скажешь", - поделилась дизайнер.

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