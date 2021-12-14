Новая COVID-волна ожидается с 15-20 февраля, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 15-20 февраля 2022 года может быть новая волна роста заболеваемости COVID-19
Как сообщает "Укринформ", об этом он сказал на брифинге в офисе президента 14 декабря.
"Можем спрогнозировать, что с 15-20 февраля можем иметь начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, людям нужно вакцинироваться", - отметил он.
Данилов подчеркнул, что в случае вакцинации для 75-85% населения страны течение заболевания будет гораздо легче, "можем даже не заметить" рост заболеваемости.
Он подчеркнул, что нужно выходить на прививку 300-400 тыс. в сутки и вводить бустерную дозу прививки.
"Мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу, начинать нужно с пожилых людей", - сказал секретарь СНБО.
- Напомним, 30 ноября 2021 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил , что новая волна пандемии COVID-19 может начаться в конце января.
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