Новая COVID-волна ожидается с 15-20 февраля, - Данилов

Как сообщает "Укринформ", об этом он сказал на брифинге в офисе президента 14 декабря.



"Можем спрогнозировать, что с 15-20 февраля можем иметь начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, людям нужно вакцинироваться", - отметил он.



Данилов подчеркнул, что в случае вакцинации для 75-85% населения страны течение заболевания будет гораздо легче, "можем даже не заметить" рост заболеваемости.



Он подчеркнул, что нужно выходить на прививку 300-400 тыс. в сутки и вводить бустерную дозу прививки.



"Мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу, начинать нужно с пожилых людей", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, 30 ноября 2021 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил , что новая волна пандемии COVID-19 может начаться в конце января.