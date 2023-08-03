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Партнерский материал

Новая благотворительная инициатива "Страна родных сердец" - сбор 3 000 000 для ремонта детского ожогового центра

3 августа, 2023 четверг
09:00
Новости

"Аврора" всегда поддерживает и помогает. Вместе с Art Nation Loyalty сеть мультимаркетов уже в третий раз запускает акцию лояльности, чтобы собрать деньги на важные цели. В этот раз благотворительная кампания "Страна родных сердец" призвана поддержать детский ожоговый центр "Несокрушимые", чтобы отремонтировать детское ожоговое отделение

И это не просто очередная акция, а реальная возможность помочь детям! Как отмечает Роман Сивковский — директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора" , приобщившись к благотворительной инициативе , каждый может стать хорошим волшебником и дарить надежду и тепло в самые трудные времена.

Сейчас это миссия номер один для всех украинцев, ведь война продолжается, ее последствия ежедневно масштабируются. Итак, имея возможность помочь, должны это делать! Ведь основная сила украинцев в единстве.

Масштабная благотворительная кампания стартовала 1 августа и продлится до 15 сентября 2023 года. За это время мы планируем собрать 3 000 000 грн. на ремонт детского ожогового центра во Львове. Там проходят безвозмездную реабилитацию юные пациенты, пострадавшие в результате войны.

Ожоги – одна из самых распространенных и смертельных травм маленьких украинцев. Каждый год в Украине от них страдает до 12 тысяч детей. Более 700 из них проходят лечение в детской Больнице Святого Николая.

Чаще всего — ожоги, вызванные кипятком, электрогенераторами, свечами и химическими средствами. Такое может случиться с каждым ребенком. После полномасштабного вторжения ожоговых травм стало еще больше, потому что ими сопровождается каждое минно-взрывное ранение.

Только в Больнице Святого Николая количество госпитализаций возросло в 5 раз: с 20 до 100 в сутки. Именно поэтому сеть "Аврора" приглашает всех неравнодушных присоединиться к сбору, чтобы как можно скорее создать надлежащие условия для ожогового центра и спасти множество украинских жизней.

Основные персонажи кампании, ставшие настоящими героями "Страны родных сердец", - это Джойки, маленькие наклейки с большой миссией. Их покупателям предлагают за каждые 80 грн. в чеке. Благотворительные наклейки стоят 2 гривны, но по желанию их можно приобрести отдельно по обычной цене 10 грн.

Также дополнительные джойки можно получить при покупке товаров от партнеров "Авроры". Каждая гривна по приобретенной наклейке пойдет на счет национального реабилитационного центра. Генеральным партнером благотворительной акции стала ТМ "VIDEX".

Все желающие могут задонатить напрямую на банке по ссылке .

Но и на этом решено было не останавливаться: на Джойках прописаны пожелания, а внизу можно написать свое имя и прикрепить наклейки на специальном постере, расположенном в торговом зале. По завершении акции эти постеры будут переданы в центр "Несокрушимые", чтобы поддержать каждого малыша, пострадавшего от войны.

Таким образом, "Аврора" выполняет сразу несколько важных миссий: помогает с ремонтом детского отделения и поддерживает дух украинцев.

"Мы ценим открытость "Авроры" к новым идеям и ее желание поддерживать благотворительные инициативы в Украине. Мы уверены, что Джойки, маленькие герои кампании, будут вдохновлять клиентов сети "Аврора" делать добрые дела и не забывать, что слова и другие проявления поддержки исцеляют и дарят тепло даже в самые темные времена", — добавляет Эдуард Ахрамович, основатель и СЕО Art Nation Loyalty, разработавшая кампанию "Страна родных сердец".

Покупая Джойки от "Авроры", вы автоматически вносите в помощь детям с ожогами и создание необходимых условий для их лечения. Начните делать добро вместе с "Авророй" - станьте значимым звеном нашего большого собрания!

Здоровье
Медицина
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