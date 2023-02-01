Новая Австро-Венгрия против Украины?
Не было бы ЕС и НАТО, не сомневаюсь, что венгры бы не просто "не продавали" нам оружие, а были бы в союзе с Россией.
"Австрия и Венгрия договорились не поставлять оружие в Украину"...
Какой поворот истории... За более ста лет два государственных остатка бывшей Дунайской империи – Цекании – были самыми первыми и самыми упорными врагами царской России еще в начале XX века, Австрия – после аншлюса, нацизма и постгитлеровской истории – и Венгрия – из-за союзничества с Гитлером и всего коммунистического и посткоммунистического периода – докатились до того, что едва ли не единственные на континенте отказались помогать стране, способной переломить позвоночник их историческому врагу.
Среди остатков Дунайской империи с нами только поляки, чехи и словаки (последние – со скрипом). А не было бы ЕС и НАТО, не сомневаюсь, что венгры бы не просто "не продавали" нам оружие, а были бы в союзе с Россией.
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И вот пример, как этот исторический враг за менее чем 100 лет таким быть перестал.
История способна удивлять. И если добавить к этим двум Хорватию с президентом-украинофобом и, мягко говоря, пассивную и синтепоново-русофильскую Словению, то среди остатков Дунайской империи с нами только поляки, чехи и словаки (последние – со скрипом). А не было бы ЕС и НАТО, не сомневаюсь, что венгры бы не просто "не продавали" нам оружие, а были бы в союзе с Россией.
"Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай".
Об авторе. Андрей Бондар, писатель.
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