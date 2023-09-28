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Новая анимация от Disney "Стихии" онлайн на украинском на SWEET.TV

28 сентября, 2023 четверг
12:17
Культура

Огонь и вода несовместимы – считают почти все. Почти, кроме создателей анимационного фильма "Стихии" от Disney и Pixar, который вы можете просмотреть в национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV. Мультфильм в отличном качестве, без рекламы и, конечно, на украинском, потому что украинский дубляж, как мы все знаем, лучший

Сюжет: Главные герои фильма – Теплинка и Плын. Теплинка родилась в огненной семье. У нее вспыльчивый и страстный характер. Но она живет по правилу, что стихии нельзя смешивать. Знакомство с Плыном все меняет. Он водяной, общительный, открыто демонстрирует свои эмоции и плывет по течению. Но именно он показывает Теплинке, как прекрасен город и какие возможности он дает каждому, кто имеет смелость идти за мечтой. Вдохновением для "Стихий", по словам режиссера Питера Сона, стала история его семьи, которая в 70-е эмигрировала из Кореи в США осуществлять мечты в одном большом казане культур, языков и красивых маленьких кварталов Нью-Йорка.

Интересные факты:

  • Анимационный фильм "Стихии" является одним из самых дорогих анимационных фильмов: бюджет фильма оценивается в $200 млн., а расходы на маркетинг - в $100 млн.
  • "Стихии" на момент выхода получили звание самой оригинальной ленты, созданной во время пандемии.
  • Вдохновением для романтической составляющей фильма стали ленты "Амели", "Власть луны", "Угадай, кто придет на обед".
  • Чтобы воссоздать город стихий, создатели много времен проводили на POV-экскурсиях в YouTube по Венеции и Амстердаму.
  • Для этого фильма использовалось более 151 000 ядер в трех больших комнатах кампуса Pixar.
  • К созданию визуальных эффектов был вовлечен ИИ.

Включайте фильм "Стихии" онлайн по-украински на SWEET.TV . И не спешите исключать сразу после завершения мультфильма, потому что с титрами вы увидите веселое и интересное.

Смотрите лучше всего от Disney на SWEET.TV

SWEET.TV ― место, где живут истории Disney: фантастические, сказочные, приключенческие и даже немного драматические. Так что если вы ищете большую коллекцию Disney ― вы ее нашли!

Приключенческое и фантастическое кино. Компания Disney за последние годы приложила руки к созданию многих фильмов, ставших культовыми. Среди них - франшиза "Пираты Карибского моря" и последняя трилогия "Звездных войн" (дистрибьютор). Последний Индиана Джонс, "Круиз в джунглях", фильмы о приключениях Алисы, "Земля будущего", "Трон: Наследие" и т.д. ― это все Disney. Как и "Колдунья", "Русалочка", "Король лев" и т.д. И они, конечно, на SWEET.TV. Так что если хотите посмотреть "Пиратов" на украинском и без доплат ― добро пожаловать в национальный онлайн-кинотеатр.

Самые лучшие анимации Disney. От рисованных "101 далматинца" и "Геркулеса" до рекордсменов по кассовым сборам анимаций франшизы "Ледяное сердце" и созданных с помощью ИИ "Стихий". Родители смогут показать мультики своего детства уже собственным деткам. И вместе с ними посмотреть новинки. Это же здорово. Итак, если ищете лучшую коллекцию анимаций от Disney ― она на SWEET.TV.

Мультсериалы Disney на украинском. "София прекрасна", "Елена из Авалора", "Запутанные приключения Рапунцель", "Утиные истории" и другие. Ваши дети будут в восторге от волшебных анимаций. К тому же это многосерийные сказки, поэтому ребенок сможет надолго окунуться в мир приключений. Конечно, эти анимации на украинском и без рекламы есть на SWEET.TV.

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