Новая анимация от Disney "Стихии" онлайн на украинском на SWEET.TV

Сюжет: Главные герои фильма – Теплинка и Плын. Теплинка родилась в огненной семье. У нее вспыльчивый и страстный характер. Но она живет по правилу, что стихии нельзя смешивать. Знакомство с Плыном все меняет. Он водяной, общительный, открыто демонстрирует свои эмоции и плывет по течению. Но именно он показывает Теплинке, как прекрасен город и какие возможности он дает каждому, кто имеет смелость идти за мечтой. Вдохновением для "Стихий", по словам режиссера Питера Сона, стала история его семьи, которая в 70-е эмигрировала из Кореи в США осуществлять мечты в одном большом казане культур, языков и красивых маленьких кварталов Нью-Йорка.

Интересные факты:

Анимационный фильм "Стихии" является одним из самых дорогих анимационных фильмов: бюджет фильма оценивается в $200 млн., а расходы на маркетинг - в $100 млн.

"Стихии" на момент выхода получили звание самой оригинальной ленты, созданной во время пандемии.

Вдохновением для романтической составляющей фильма стали ленты "Амели", "Власть луны", "Угадай, кто придет на обед".

Чтобы воссоздать город стихий, создатели много времен проводили на POV-экскурсиях в YouTube по Венеции и Амстердаму.

Для этого фильма использовалось более 151 000 ядер в трех больших комнатах кампуса Pixar.

К созданию визуальных эффектов был вовлечен ИИ.

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