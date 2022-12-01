Об этом говорится на портале инициативы "Ноутбуки для Украины".

"Война разрушительно повлияла на украинскую инфраструктуру, и миллионы людей были перемещены, вынуждены работать, учиться и общаться в Интернете. По оценкам, 200 000 школьников в наиболее пострадавших регионах сейчас учатся дистанционно", - говорится в описании инициативы.

Поэтому Европейская комиссия совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и DIGITALEUROPE инициировала сбор и доставку ноутбуков и телефонов в наиболее пострадавшие от войны регионы Украины.

Как отмечается, украинские власти определили ноутбуки как одну из самых насущных потребностей в настоящее время. Около 70 000 учителей нуждаются в ноутбуках для продолжения преподавания, а 5 000 школ в пострадавших от войны регионах нуждаются в цифровых устройствах, чтобы 200 000 школьников могли продолжать обучение. Такие устройства также необходимы в других секторах, в частности, для медсестер, врачей и государственного управления.

Пожертвования могут включать в себя новые или подержанные ноутбуки, смартфоны или планшеты. Организаторы стремятся расширить инициативу, включая в нее другие центры сбора по всей Европе.

30 ноября исполнительный директор Всемирного банка Мари Элка Пангеста заявила, что Всемирный банк суммарно предоставил Украине почти $18 млрд экстренной помощи. По ее словам, через проекты Всемирного банка и целевые фонды уже выплачено 11,4 миллиарда.

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