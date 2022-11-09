Носители крылатых ракет остаются в пунктах базирования. Россия не выводит их в Черное море, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг продолжает применять ракеты различных систем, ударные дроны и другие средства огневого поражения по объектам критической инфраструктуры и по прилегающим к линии фронта территориальным общинам. Временное снижение вражеской активности – не повод расслабляться. Следует помнить, что война продолжается, враг коварен , а угрозы – актуальны. Не подвергайте себя опасности и будьте всегда готовы оперативно отреагировать на сигнал воздушной тревоги", - говорится в обращении к украинцам.

Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 8 единиц. Флот укрывается вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет остаются в пунктах базирования.

Во вторник, 8 ноября, в Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района.

За сутки, 8 ноября, авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения сил и зонам ПВО оккупантов на Юге Украины.

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