Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Как противодействовать? Эту авиабомбу невозможно сбить средствами ПВО. Возможно изменить за счет радиоэлектронной борьбы наведение по GPS, то есть сбить их с курса полета. Но все равно эта бомба где-то упадет и будут разрушения. Будет хорошо, если это будет какое-нибудь поле или лес, но это может быть и какой-нибудь населенный пункт", - сказал он.

По мнению эксперта, более эффективно уничтожать сам носитель.

Это можно сделать с помощью соответствующих зенитно-ракетных комплексов среднего или большого радиуса действия или авиации с ракетами "воздух - воздух" большого радиуса действия, которые у них на вес золота. Это либо получение от наших партнеров ракет такой модификации для ЗРК, либо это получение западной авиации с ракетами, например, AIM-120 AMRAAM - они имеют дальность полета 100+ км", - добавил Коваленко.

Он отметил, что российские самолеты боятся даже наших ЗРК "Бук М1" среднего радиуса действия.

На эти комплексы после небольшой модернизации могут устанавливаться ракеты RIM-7 Sea Sparrow, которые имеют значительную дальность полета. Не исключаю, что они могут быть контраргументом на российские планирующие бомбы именно как угроза для их носителей. Время попадания на фронт зависит от темпов модернизации ЗРК, где она будет происходить и как будет отлажена логистика поставок самих ракет", - подытожил эксперт.