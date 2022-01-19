Ношение масок, работа из дома и COVID-сертификаты: Великобритания отменит большинство ограничений, введенных из-за "Омикрона"

Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время выступления в нижней палате парламента, сообщает The Guardian.



Со следующей недели в стране отменят требование носить маски в общественном транспорте и магазинах, рекомендацию работать на дому, сертификаты о вакцинации от коронавируса.



Эти ограничения были введены в декабре 2021 года из-за распространения штамма COVID-19 "Омикрон" в Великобритании.



Также Джонсон сообщил, что вскоре правительство может отменить требование об обязательной самоизоляции для получивших положительный результат теста на коронавирус. Срок действия этого требования в Великобритании истекает 24 марта и премьер заявил, что его не стоит продлевать.



"Ковид становится эндемическим заболеванием, а значит, нам нужно будет заменить действующие юридически обязывающие требования на рекомендательные меры", - сказал Джонсон.



Издание отмечает, что некоторые руководители в сфере общественного здоровья выразили обеспокоенность, что отмена всех ограничений может быть слишком быстрой, особенно для севера Англии, где волна "Омикрона" началась чуть позже, чем в Лондоне.

Напомним, 17 января Англия сократила период самоизоляции для больных COVID-19 до пяти дней.