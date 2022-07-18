Об этом сообщает издание spleis.no .

Норвегия поддержала инициативу других европейских государств, которые собирают средства для приобретения военной техники для Вооруженных Сил Украины.

Для покупки очередного "байрактара" ТБ2 планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов). Минимальный донат – 10 крон (1 доллар). Первые 1000 благотворителей, пожертвовавших более 250 крон (25 долларов), помогут определиться с названием для "птички".

"Подарите "байрактар" от норвежцев для народа Украины – проявите солидарность в борьбе с Путиным", – подчеркивают организаторы сбора.

Добавим, украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Производитель отдал беспилотники бесплатно, а все средства пошли на нужды ВСУ.

Поляки продолжают сбор средств на "байрактар" для Украины.

Литовский народ собрал 6 миллионов евро на "байрактар" для Украины, который Турция согласилась передать бесплатно. Все деньги пойдут на нужды ВСУ.

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