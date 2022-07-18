English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Норвежцы запустили сбор средств на "байрактар" для ВСУ

Норвежцы запустили сбор средств на "байрактар" для ВСУ

18 июля, 2022 понедельник
17:42
война с Россией

Самые активные благотворители получат возможность выбрать название для беспилотника

Об этом сообщает издание spleis.no .

Норвегия поддержала инициативу других европейских государств, которые собирают средства для приобретения военной техники для Вооруженных Сил Украины.

Для покупки очередного "байрактара" ТБ2 планируют собрать 55 миллионов крон (около 5,5 миллиона долларов). Минимальный донат – 10 крон (1 доллар). Первые 1000 благотворителей, пожертвовавших более 250 крон (25 долларов), помогут определиться с названием для "птички".

"Подарите "байрактар" от норвежцев для народа Украины – проявите солидарность в борьбе с Путиным", – подчеркивают организаторы сбора.

  • Добавим, украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Производитель отдал беспилотники бесплатно, а все средства пошли на нужды ВСУ.
  • Поляки продолжают сбор средств на "байрактар" для Украины.
  • Литовский народ собрал 6 миллионов евро на "байрактар" для Украины, который Турция согласилась передать бесплатно. Все деньги пойдут на нужды ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мир
Норвегия
оружие для Украины
Читайте также:
Піонтковський
16 июля, 2022 суббота
Сегодня вторая промежуточная капитуляция России, – политолог Пионтковский
Південмаш
16 июля, 2022 суббота
Россияне, ударом по Южмашу в Днепре, отомстили за успешный запуск ракеты-носителя Vega, - депутат облсовета Курячий
ЗСУ знищили ворожа техніка танк
17 июля, 2022 воскресенье
ВСУ разбили гордость Путина - 1-ю гвардейскую танковую армию, которой завидовали в НАТО, - польский генерал Скшипчак
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.11
    Покупка 36.11
    Продажа 37.14
  • EUR
    Покупка 36.08
    Продажа 37.32
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
18 июля
17:46
Ярослав Железняк
Рада запретила на период военного положения принудительно взыскивать долги за коммуналку
17:40
Эксклюзив
Харьковщину регулярно обстреливают в течение 4–6 недель, - замглавы ОВА
17:26
Эксклюзив
Мультипредметное тестирование для всех абитуриентов будет начинаться по киевскому времени, - образовательный омбудсмен
17:17
Оппозиционная партия Грузии требует введения визового режима с РФ
17:07
Известный поддержкой Лукашенко нардеп Шевченко пришел в Раду в форме ВСУ – его выгнали из зала, чтобы переоделся
17:00
Ингрида Шимоните
РФ не успокоится, пока ей не свяжут руки, - премьер Литвы Шимоните
16:58
Газпром
Российский Газпром объявил форс-мажор относительно части поставок газа в Европу
16:50
Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных
16:42
Россиян и белорусов не пустят ни на какие международные соревнования по современному пятиборью
16:22
В Мариуполе оккупанты постоянно проверяют людей якобы для "обеспечения безопасности", в городе установили десятки блокпостов, - горсовет
16:15
Эксклюзив
Путин торгует своими солдатами и войсками, - военный эксперт Притула
16:12
Как попасть на оккупированную территорию Луганской области: пошаговая инструкция от ОВА
15:56
Фьюри пообещал возобновить карьеру ради боя с Усиком
15:51
Последствия агрессии РФ против Украины: ЕС временно отменил пошлины на импорт 7 видов овощей и фруктов из Молдовы
15:36
Рада рассмотрит предложение разрешить полякам работать, учиться и лечиться в Украине наравне с украинцами
15:34
Эксклюзив
Линия фронта не изменяется на Донецком направлении, - глава городской ВА Славянская Лях
15:33
Эксклюзив
Для деоккупации Крыма нужны две вещи: уничтожение Крымского моста и освобождение Мелитополя, – военный аналитик Левин
15:31
Украинские военные уничтожили в Харьковской области взвод российской ДРГ и взяли в плен командира
15:29
"Ворскла" и "Заря" получили соперников в Лиге конференций
15:17
Эксклюзив
Если укрытий рядом нет, во время тревоги нужно идти в подвалы домов или на паркинги, - пресс-офицер ГСЧС
15:13
Парламент согласовал увольнение министра соцполитики Марины Лазебной
15:11
НБУ ввел в обращение памятную монету "Ой у лузі червона калина"
15:11
Россияне похитили начальника службы охраны окружающей среды Запорожской АЭС Игоря Квашнина
15:10
В США хотят покончить с зависимостью от китайских минералов
15:00
Эксклюзив
Американцы оставляют Россию без дополнительных союзников, – эксперт-международник Краев
14:58
В России военный вертолет "прилег" в поле во время посадки
14:49
Кулеба назвал условия возобновления мирных переговоров с Россией
14:42
В Мариуполе оккупанты ведут скрытую мобилизацию через объявления вакансий
14:41
Канада отправляет отлаженную турбину Северного потока в Германию
14:35
Эксклюзив
Россия осуществляет ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры из-за бессилия, чтобы заставить украинцев капитулировать, - военный аналитик Левин
14:24
Российское командование руководствовалось 50-летними картами во время вторжения в Украину
14:21
Украина завершила процесс ратификации Стамбульской конвенции
14:17
Группа The HARDKISS выбрана лучшим рок-коллективом Украины по версии YUNA
14:12
Обновлено
"Динамо" узнало второго соперника в Лиге чемпионов
14:04
ЕС объявил о новом транше военной помощи Украине в 500 млн евро
14:00
Эксклюзив
HIMARS играют ключевую роль в освобождении Херсонщины, - дипломат Щерба
13:56
Российским солдатам оформляют фиктивные контракты, - разведка
13:52
Полиция показала последствия ничего обстрела харьковских многоэтажек
13:39
Россияне ударили по Одесской области четырьмя ракетами, одну из них сбили над морем силы ПВО
13:29
В результате вражеского обстрела Торецка погибли 6 мирных жителей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV