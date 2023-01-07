Норвежский парламентарий выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Член парламента Норвегии от консервативной Партии прогресса Кристиан Тюбринг-Гьедде номинировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Об этом сообщает издание Abcnyheter со ссылкой на пресс-службу политика.
"Столтенберг заслуживает премии за свою выдающуюся работу в должности генерального секретаря НАТО в сложное для Альянса время", - отметил Тюбринг-Гьеде в обосновании своей номинации.
В частности, политик отметил, что жестокое и неспровоцированное нападение РФ на Украину 24 февраля 2022 года было четким сигналом того, что Россия все еще имеет амбиции восстановить империю. В то же время, Столтенбергу удалось сохранить трансатлантическое единство, что стало важным сигналом для Кремля.
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Согласно критериям Нобелевского комитета, Тюбринг-Гьеде, как член национального парламента, имеет право выдвигать кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Ранее он номинировал на нее Дональда Трампа.
Конечный срок подачи кандидатур на Нобелевскую премию мира – 31 января.
- В преддверии Нового года Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.
- В октябре 2022 года представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий, но они все равно будут продолжаться "до конца" .
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