Норвежский парламентарий выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает издание Abcnyheter со ссылкой на пресс-службу политика.

"Столтенберг заслуживает премии за свою выдающуюся работу в должности генерального секретаря НАТО в сложное для Альянса время", - отметил Тюбринг-Гьеде в обосновании своей номинации.

В частности, политик отметил, что жестокое и неспровоцированное нападение РФ на Украину 24 февраля 2022 года было четким сигналом того, что Россия все еще имеет амбиции восстановить империю. В то же время, Столтенбергу удалось сохранить трансатлантическое единство, что стало важным сигналом для Кремля.

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Согласно критериям Нобелевского комитета, Тюбринг-Гьеде, как член национального парламента, имеет право выдвигать кандидатуру на Нобелевскую премию мира. Ранее он номинировал на нее Дональда Трампа.

Конечный срок подачи кандидатур на Нобелевскую премию мира – 31 января.

В преддверии Нового года Столтенберг призвал Германию и другие страны Альянса продолжить поставки оружия Украине.

В октябре 2022 года представитель президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ведение боевых действий с Украиной потребует от России дополнительных усилий, но они все равно будут продолжаться "до конца" .

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