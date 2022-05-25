Норвежский нефтегазовый гиганты Equinor вышел из всех проектов в России

Об этом компания сообщила в среду, 25 мая.

"27 февраля 2022 года Equinor решила начать процесс выхода из совместных предприятий компании в России… Теперь Equinor передала свою долю в четырех российских совместных предприятиях Роснефти и освобождается от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из проекта Харьяга", - говорится в релизе.

В компании отмечают, что выход из всех совместных предприятий завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России.

В сообщении говорится, что с февраля Equinor прекратила все новые инвестиции в Россию, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об уменьшении прибыли на 1,08 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта 2022 года.

Как сообщает Интерфакс, Equinor работала в России более 30 лет. Уход из страны означает для нее потерю 88 млн баррелей нефтяного эквивалента запасов. Компания вышла из проектов на Харьягинском месторождении, Северо-Даниловском месторождении и Северо-Комсомольском.

Также вместе с Роснефтью Equinor планировала работать в геологоразведочном проекте по изучению трудновыгружаемых запасов углеводородов домниковых отложений в Самарской области и по исследованию сланцевой нефти в Ставропольском крае.

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