Норвежские инструкторы будут обучать ВСУ военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству
Инструктора Норвежской нацгвардии будут четыре месяца учить ВСУ огневой подготовки, военной медицины и командного лидерства
Об этом сообщил Генштаб Украины в фейсбуке .
"Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в течение четырех интенсивных недель будут обучать сто военнослужащих Вооруженных Сил Украины военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству. Это первый из нескольких курсов, где норвежские инструкторы Норвежской национальной гвардии будут обучать украинцев в Норвегии", - отметили в заявлении.
Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам отметил, что поддержка обучения украинских воинов в Норвегии и других странах будет становиться все важнее, ведь в ВСУ больше западного вооружения. Также это увеличит преимущество Украины РФ.
Он назвал естественной поддержку со стороны Норвегии, ведь стране важно решать войны мирным путем и развивать мир в Европе.
"Мы будем не только учить этих солдат, мы также будем хорошо заботиться о них и проявлять им хорошее гостеприимство. В месте обучения уже готовы места для проживания и поселения. Кухня ориентирована на украинские блюда, а на тренировочном поле создана соответствующая боевая среда - окопы и опорные пункты", - добавил полковник Йенс, набиравший инструкторов и готовивший все необходимое для обучения.
- 21 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что еще около 16 тыс. украинских военных прошли обучение в ЕС.
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