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Норвежские биатлонисты осудили намерения МОК вернуть россиян к соревнованиям

6 февраля, 2023 понедельник
01:23
Спорт

Биатлонисты Норвегии Йоханнес Бьо, Тарьей Бьо, Ингрид-Ланнмарк Тандреволл и Стурла Легрейд осудили инициативу МОК вернуть россиян к соревнованиям

Об этом издания VG.no и Nettavisen со ссылкой на заявление биатлонистов.

"Это совсем ненужная дискуссия – ответ только один: норвежские биатлонисты против возвращения россиян на соревнования", - заявили они

Йоханнес Бё заявил, что тему возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду даже не стоит поднимать.

"Если МОК устроит голосование среди спортсменов, то, думаю, большинство проголосуют против. МОК снова и снова показывает, что постоянно делает неправильный выбор. Россия - финансово сильное государство, поэтому досадно, что это сказывается", - добавил Тарьей Бьо.

По его словам, это очень странно, потому что все должны следовать своим ощущениям, логике, уважению и здравому смыслу, что важно в этом мире.

"Войну нельзя победить набором правил. Поэтому должна быть 100% поддержка того, что смещение спортсменов этих стран должно продолжаться", - подчеркнул он.

Биатлонисты подчеркнули, что были очень удивлены, что так много людей и МОК выступают за то, чтобы Россия снова могла участвовать в соревнованиях.

Очень наивно разделять спорт и политику, по крайней мере когда вы видите, как Россия использует спорт для привлечения поддержки. Я думаю, что если мы вернем их, это может послать неправильные сигналы", - сказала Ингрид-Ланнмарк Тандреволл в комментарии VG.

  • 3 февраля Польша и страны Балтии обнародовали совместное заявление против возвращения россиян и белорусов на Олимпиаду. Они заявили, что попытки вернуть вышеупомянутых спортсменов в соревнования под занавесом нейтралитета легитимизируют политические решения и широкую пропаганду этих стран.
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