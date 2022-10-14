Норвегия закупит артиллерийские боеприпасы для Украины
Норвегия намерена потратить до 210 миллионов норвежских крон ($19 млн) на закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных
Об этом сообщил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.
"Помощь обеспечивает стране (Украине, - ред.) возможность защищаться от незаконного нападения России. Многие страны вносят свой вклад и будут продолжать это делать. Поэтому очень важно, чтобы мы находились в тесном диалоге с украинскими властями и координировали помощь от Запада", - подчеркнул министр. .
Норвегия намерена потратить до 210 миллионов норвежских крон ($19 млн) из средств, которые пожертвует возглавляемому Великобританией "Международному фонду для Украины", на закупку артиллерийских боеприпасов.
"Выделенная сумма позволяет закупить боеприпасы к той артиллерии, которая уже есть у Украины, и покроет закупку примерно 17 тыс. гранат калибра 122 и 152 мм", - подчеркнул Грамм.
Он также отметил, что особенно важно быть едиными в поддержке Украины в ее борьбе против России.
- 2 октября министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью 92 млн евро.
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