Норвегия закрывает границу для автомобилей с российскими номерами

Об этом сообщает Associated press.

В пятницу, 29 сентября, Норвегия объявила, что на следующей неделе начнет запрещать въезд в скандинавскую страну легковым автомобилям с российской регистрацией.

"Норвегия солидарна с союзниками и единомышленниками в противодействии жестокой агрессивной войне со стороны России", - говорится в заявлении министра иностранных дел Анникен Хутфельдт.

Запрет означает, что зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью или менее местами больше не смогут пересекать границу с Норвегией. Автобусы и микроавтобусы с десятью и более местами все еще смогут пересекать границу в Сторскоге, единственном пункте пересечения границы между Норвегией и Россией.

Правительство в Осло заявило, что будут сделаны исключения для дипломатических транспортных средств, для автомобилей, принадлежащих норвежским гражданам и членам их семей, постоянно проживающих в России, а также для поездок, необходимых по гуманитарным причинам, таким как острая болезнь, смерть или семейные похороны.

Норвегия заявила, что ее запрет начнет действовать в полночь понедельника.

Что известно о запрете на въезд автомобилям с российскими номерами

Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.

13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.

15 сентября Финляндия анонсировала поддержку санкций ЕС в отношении России по запрету въезда российских легковушек. Цель этого шага – не допустить обхода санкций.

С 17 сентября 2023 года Польша запретила пересекать свою границу автомобилям с российскими номерами.