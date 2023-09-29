Норвегия закрывает границу для автомобилей с российскими номерами
Норвегия закрывает границу для легковых автомобилей с российскими номерами, но на транспорт с более чем 10 местами запрет не распространяется
Об этом сообщает Associated press.
В пятницу, 29 сентября, Норвегия объявила, что на следующей неделе начнет запрещать въезд в скандинавскую страну легковым автомобилям с российской регистрацией.
"Норвегия солидарна с союзниками и единомышленниками в противодействии жестокой агрессивной войне со стороны России", - говорится в заявлении министра иностранных дел Анникен Хутфельдт.
Запрет означает, что зарегистрированные в России легковые автомобили с девятью или менее местами больше не смогут пересекать границу с Норвегией. Автобусы и микроавтобусы с десятью и более местами все еще смогут пересекать границу в Сторскоге, единственном пункте пересечения границы между Норвегией и Россией.
Правительство в Осло заявило, что будут сделаны исключения для дипломатических транспортных средств, для автомобилей, принадлежащих норвежским гражданам и членам их семей, постоянно проживающих в России, а также для поездок, необходимых по гуманитарным причинам, таким как острая болезнь, смерть или семейные похороны.
Норвегия заявила, что ее запрет начнет действовать в полночь понедельника.
Что известно о запрете на въезд автомобилям с российскими номерами
Напомним, что 10 сентября в рамках действия санкций Еврокомиссия запретила россиянам въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях, а также ввоз личных вещей россиян, таких как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.
Кроме того, Литва на год ввела запрет на перевозку по территории страны и из нее товаров двойного назначения, чтобы они не могли попасть в Россию и Беларусь.
13 сентября с 10 часов утра Эстония запретила въезд в страну автомобилей с номерами Российской Федерации, поскольку это подпадает под действие санкций. Подобный запрет накануне приняли Литва и Латвия.
15 сентября Финляндия анонсировала поддержку санкций ЕС в отношении России по запрету въезда российских легковушек. Цель этого шага – не допустить обхода санкций.
С 17 сентября 2023 года Польша запретила пересекать свою границу автомобилям с российскими номерами.
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