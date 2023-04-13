Норвегия высылает 15 агентов разведки России из посольства в Осло

Об этом сообщил норвежский МИД.

"Это важная мера для противодействия и сокращения масштабов деятельности российской разведки в Норвегии, а значит, для обеспечения наших национальных интересов", - отметила глава МИД.

Утверждается, что меры, принятые сейчас правительством Норвегии, означают, что 15 представителей российской разведки, которые находились под дипломатическим прикрытием в стране, теперь будут объявлены нежелательными персонами. Они должны покинуть Норвегию в течение короткого времени.