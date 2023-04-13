Норвегия высылает 15 агентов разведки России из посольства в Осло
Министр иностранных дел Анникен Хейтфельдт утвердила, что Норвегия признала нежелательными лицами 15 сотрудников посольства РФ в Осло шпионской деятельностью
Об этом сообщил норвежский МИД.
"Это важная мера для противодействия и сокращения масштабов деятельности российской разведки в Норвегии, а значит, для обеспечения наших национальных интересов", - отметила глава МИД.
Утверждается, что меры, принятые сейчас правительством Норвегии, означают, что 15 представителей российской разведки, которые находились под дипломатическим прикрытием в стране, теперь будут объявлены нежелательными персонами. Они должны покинуть Норвегию в течение короткого времени.
- Напомним, согласно отчету Новозеландской службы разведки и безопасности, попытки некоторых стран вмешаться в демократию, экономику и гражданское общество страны не прекращаются.
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