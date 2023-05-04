Об этом премьер-министр Йонас Гар Стере сообщил Владимиру Зеленскому в среду во время встречи в Хельсинки, сообщает сайт правительства Норвегии.

Средства будут направлены на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры, в частности для обеспечения украинцев электро- и водоснабжением, функционирования школ и больниц.

Отмечается, что деньги выделяются в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Ранее 168 млн. евро из фонда ушли на поддержание критически важных услуг.

"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война России ежедневно влечет за собой невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа", - заявил премьер-министр. министр.

В правительстве Норвегии напомнили, что страна обязалась предоставлять Украине 1,2 млрд евро ежегодно в течение пяти лет (в 2023–2027 гг.), общая сумма помощи должна составить 6,3 млрд евро.

В этом году половина определенных средств поступит в виде военной помощи, остальные – на гуманитарные цели.

"На сегодняшний день страны Северной Европы в целом выделили (Украине – ред.) 4,4 млрд евро на военную поддержку. Речь идет, в частности, о танках, бронемашинах, зенитных системах, артиллерии и обучении украинских военных", - отметил Стере, подчеркнув, что его правительство поддерживает тесный диалог с украинскими властями, "имеющим лучшее представление о том, где есть наибольшие потребности".