Норвегия выделяет Украине пакет финансовой помощи на гуманитарную и бюджетную сферу
Норвегия предоставила Украине 235 млн евро гуманитарной помощи и в настоящее время выделяет еще 143 млн в поддержку управления бюджетной сферой
Об этом премьер-министр Йонас Гар Стере сообщил Владимиру Зеленскому в среду во время встречи в Хельсинки, сообщает сайт правительства Норвегии.
Средства будут направлены на ремонт и поддержание гражданской инфраструктуры, в частности для обеспечения украинцев электро- и водоснабжением, функционирования школ и больниц.
Отмечается, что деньги выделяются в рамках программы поддержки Нансена для Украины. Ранее 168 млн. евро из фонда ушли на поддержание критически важных услуг.
"Мы находимся в тесном диалоге с властями Украины, чтобы гарантировать, что помощь дойдет до тех, кто в ней больше всего нуждается. Агрессивная война России ежедневно влечет за собой невероятные страдания и масштабные разрушения. Наша поддержка поможет облегчить положение украинского народа", - заявил премьер-министр. министр.
В правительстве Норвегии напомнили, что страна обязалась предоставлять Украине 1,2 млрд евро ежегодно в течение пяти лет (в 2023–2027 гг.), общая сумма помощи должна составить 6,3 млрд евро.
В этом году половина определенных средств поступит в виде военной помощи, остальные – на гуманитарные цели.
"На сегодняшний день страны Северной Европы в целом выделили (Украине – ред.) 4,4 млрд евро на военную поддержку. Речь идет, в частности, о танках, бронемашинах, зенитных системах, артиллерии и обучении украинских военных", - отметил Стере, подчеркнув, что его правительство поддерживает тесный диалог с украинскими властями, "имеющим лучшее представление о том, где есть наибольшие потребности".
- В среду, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Финляндии. С коллегой Саули Ниинио он обсудил вопрос усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.
- В ходе визита президент Финляндии и премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции 3 мая заявили , что будут поддерживать Украину на пути в НАТО и ЕС.
- Также 29 апреля правительство Дании запустило новую программу поддержки Украины на 2023 год, в том числе выделят 1 млрд евро на восстановление страны.
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