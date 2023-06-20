Норвегия выделяет более 21 млн евро на ядерную безопасность в Украине

Об этом сообщает МИД Норвегии.

"Норвегия увеличивает свою поддержку ядерной безопасности и защищенности в Украине в 2023 году на 250 млн норвежских крон. Незаконная война России представляет угрозу ядерной безопасности в Украине. Ядерная авария в Украине будет иметь последствия не только для самой Украины, но и за ее пределами", – говорится в сообщении.

В частности, 100 млн. крон выделяется в поддержку работы экспертов Международного агентства по атомной энергии в Украине.

Кроме того, Норвегия увеличивает финансирование сотрудничества с Украиной в сфере ядерной безопасности на 150 млн. крон. Эти средства будут направлены на уменьшение риска аварий и инцидентов, связанных с высвобождением радиоактивных веществ, а также уменьшение риска попадания радиоактивных материалов в чужие руки.

Норвегия была одной из первых стран, которая предоставила Украине оборудование для усиления ядерной и радиационной безопасности после начала полномасштабного вторжения РФ. Уже в марте 2022 г. она предоставила оборудование для украинских пограничников и Ровенской атомной электростанции.