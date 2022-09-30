Норвегия выделит Украине 3 млрд крон военной поддержки

Об этом сообщает NRK со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама.

"Вторжение в Украину повлекло наибольший кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Потребность в военной поддержке Украины большая и критическая во времени, и она дает возможность стране защититься от военных нападений России, противоречащих международному праву", - подчеркнул он.

Известно, что во время визита в Киев в июле премьер Норвегии заявил, что страна увеличит свою поддержку Украине до 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Три из десяти миллиардов пойдут на военную поддержку в 2022 году.

Кроме того, правительство Норвегии предлагает закупить зимнюю одежду и снаряжение для украинских сил на сумму до 250 миллионов норвежских крон.

"Зимнее снаряжение необходимо для того, чтобы украинские бойцы могли действовать и защищаться осенью и зимой, но много этого материала было потеряно в первые месяцы войны. Страны, поддерживающие Украину, способствуют скоординированным усилиям для приобретения теплоизоляционной одежды и других материалов, таких как палатки и принуждения", - добавил Грамм.

22 сентября Норвегия упразднила упрощенный визовый режим для россиян. Визовый сбор для россиян увеличивается с €35 до €80. Страна не является частью Европейского Союза, однако входит в Шенгенское соглашение. Теперь время рассмотрения виз увеличится с 10 до 15 дней, а в отдельных случаях – до 45.

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