Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам

Об этом со ссылкой на заявление правительства Норвегии пишет "Европейская правда".



Норвегия заявила о выделении 200 млн. крон или 20 млн. евро, которые должны пойти на поддержку способности органов власти в Украине выплачивать заработные платы медикам, педагогам и другим бюджетникам, а также на пенсии и социальные выплаты.



Деньги поступят в рамках экстренного финансирования по программному Всемирному банку.

Напомним, Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство сократило и будет в дальнейшем сокращать расходы государственного бюджета, но будет продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью.