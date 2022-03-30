Норвегия выделит Украине 20 млн евро на выплату соцвыплат и зарплат бюджетникам
Норвежское правительство заявило о выделении Украине 200 млн крон или 20 млн евро в эквиваленте для выплат заработных плат и пенсий
Об этом со ссылкой на заявление правительства Норвегии пишет "Европейская правда".
Норвегия заявила о выделении 200 млн. крон или 20 млн. евро, которые должны пойти на поддержку способности органов власти в Украине выплачивать заработные платы медикам, педагогам и другим бюджетникам, а также на пенсии и социальные выплаты.
Деньги поступят в рамках экстренного финансирования по программному Всемирному банку.
Напомним, Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство сократило и будет в дальнейшем сокращать расходы государственного бюджета, но будет продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью.
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