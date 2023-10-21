Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

"Мы находимся в эпицентре глубокого кризиса. Он угрожает стать кризисом для всего мира", - отметил МИД Норвегии.

Кроме того, он подчеркнул, что Норвегия обеспокоена ситуацией в Газе. По данным организации Save the Children, каждые четверть часа в Газе умирает один ребенок.

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"Это не может продолжаться".

Министр объявил, что Норвегия выделяет дополнительные 15 млн крон (около 1,1 млн долларов США) Администрации Организации Объединенных Наций по вопросам помощи и реабилитации для работы в Газе.

Он добавил, что есть "хорошие признаки сближения" между арабскими странами в Израиле, но некоторые дискуссии вокруг решения о двух государствах были направлены на сохранение статус-кво.

"Нам нужно перезагрузиться. Нам нужно мыслить нестандартно. Сейчас не время сбавлять поддержку палестинских властей", - подытожил министр.