Норвегия выделит около $1,1 млн администрации ООН по вопросам помощи и реабилитации на их работу в Газе
Министр иностранных дел Норвегии объявил о выделении около 1,1 млн долларов помощи для работы в Газе. Он также призвал сохранять поддержку палестинской власти
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.
"Мы находимся в эпицентре глубокого кризиса. Он угрожает стать кризисом для всего мира", - отметил МИД Норвегии.
Кроме того, он подчеркнул, что Норвегия обеспокоена ситуацией в Газе. По данным организации Save the Children, каждые четверть часа в Газе умирает один ребенок.
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"Это не может продолжаться".
Министр объявил, что Норвегия выделяет дополнительные 15 млн крон (около 1,1 млн долларов США) Администрации Организации Объединенных Наций по вопросам помощи и реабилитации для работы в Газе.
Он добавил, что есть "хорошие признаки сближения" между арабскими странами в Израиле, но некоторые дискуссии вокруг решения о двух государствах были направлены на сохранение статус-кво.
"Нам нужно перезагрузиться. Нам нужно мыслить нестандартно. Сейчас не время сбавлять поддержку палестинских властей", - подытожил министр.
- Представители США и Израиля, рассматривающие будущее сектора Газа после вытеснения ХАМАС, начали обсуждать возможности, включая потенциальное создание временного правительства при поддержке Организации Объединенных Наций и с участием арабских правительств.
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